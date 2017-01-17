İŞKUR Malatya İl Müdürü Vahap Toman, 2016 yılında Malatya genelinde istihdamı yapılan engelli vatandaşların sayısını açıkladı. Engelli personeli seçiminin kişinin engeline ve işe göre değiştiğini dile getiren Toman, BUSABAH’a konuştu.

Engelli servislerinin olduğunu ve serviste 4 uzman görevlilerinin bulunduğunu dile getiren Toman, engelli vatandaşları çalıştırma zorunluluğu bulunan 276 işletmelerinin olduğunu söyledi.

FABRİKALARA YÖNLENDİRMİYORUZ

2 yıldan bu yana engelli vatandaşlar için bir uygulama yaptıklarını kaydeden Toman, şunları kaydetti:

“Oralarda engelli personel açığı oluşmasına müteakip, hemen bir bildiri yazısı gönderiyoruz, 10-15 gün içerisinde engelli açığınızı kapatın diye. Biz onlara her perşembe günü saat 13 ile 15 arasında toplantı düzenliyoruz. Engelli bireylerimizi, kardeşlerimizi kuruma davet ediyoruz. Gidip gelme sıkıntısı yaşamamaları için onları fabrikalara yönlendirmiyoruz. Bizim iki yıldan beri bir uygulamamız var. Merkezde, kurumumuz binasında, her perşembe günü engelli personel açığı olan işletme sahipleri geliyor, çağırdığımız engelli kardeşlerimizle bir mülakat gerçekleştiriyorlar ve istihdamlarını gerçekleştiriyorlar. 2016 yılında 286 tane engelli vatandaşımızı işe yerleştirdik. Bu bizim için önemli bir rakam. Engelli açığımızı Malatya’da yüzde 95 oranında kapattık. Yetkililerle görüştük, Malatya, Türkiye’de engelli açığını kapatan ikinci il.”

İŞ BULMAKTA ZORLANIYORLAR

Engelli personellerin işlere göre seçimine de değinen Toman, “Engelli personelin seçimi, işin özelliklerine göre değişiyor. Örneğin tehlikeli ve ağır işler yapan fabrikalar var, onlar görme engeli olmayan, el, kol, bacak sıkıntısı olmayan, makinenin başında sıkıntı yaratmayacak ve kendini tehlikeye atmayacak gruplardan seçiyor. Daha az tehlikeli işlerde kişi, mülakat esnasında iş yaptırabileceği kişiyi, beğendiği kişiyi seçiyor. Fakat bazı engelli grupları sıkıntılı, iş bulmakta zorlanıyorlar. Özellikle epilepsi, zihinsel engelli, iki gözü görmeyen, iki kolu veya iki bacağı olmayanlarda işe yerleştirmelerde sıkıntı yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL