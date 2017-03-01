“Post-modern darbe" olarak Türk tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat’ı geride bırakılı 20 yıl oldu. 28 Şubat’ın getirdiği mağduriyetler ile ilgili dün sendika binasında bir basın açıklaması yapan Memur-Sen Malatya İl Temsilciliği Kadınlar Komisyonu Başkanı Nurhan Bilici, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Bilici, 28 Şubat’ın ürettiği mağduriyetler giderildiğinde sona ereceğini söyledi.

HORTUMLAMA SÜRECİ BAŞLATTI

“Siyasal zeminde var olan vesayetin sosyolojik düzlemde de var edilmesi için üniformalı bir mimari çalışma yürütüldü” diyen Başkan Bilici, “Vesayetlerinin keskinliğini göstermek için namaz kılandan oruç tutana, başörtüsüyle görev yapandan üniversiteye devam edene hemen herkes kamu hizmeti görmekten ya da almaktan men edildi. Yaptıklarının doğru olduğunu göstermek için ikna odaları kuracak kadar yoldan çıkan bu güruh ikna edemediklerinin haklarını imha etmeye yeltendi. Refah-Yol hükümeti, siyaset üzerine kurulan baskı ve yürütülen tanklarla istifa ettirildi ve Refah Partisi kapatıldı. Ülke büyük bir krize sürüklendi. Bu süreçte 28 Şubat’ın cuntacı komutanlarının yönetim kurullarına getirildiği kişiler finans sektöründe büyük bir hortumlama süreci başlattı. Yüz milyarlarca dolar, vesayeti yeniden kuranlar ve onları alkışlayanlar arasında paylaştırıldı” diye konuştu.

YASAKLAR ORTADAN KALDIRILDI

28 Şubat darbecilerinin yargılanmaya başladığını kaydeden Başkan Bilici, “Evet, bin yıl sürecek denen darbe süreci ortadan kalktı. Darbecilerin getirdiği yasaklar ortadan kaldırıldı, özgürleşme ve demokratikleşme ile birlikte 28 Şubat darbecileri yargılanmaya başlandı. Ancak kamu vicdanlarında açtığı yaralar kanamaya devam ediyor. Mağduriyetlerin bir kısmının hala sürdüğünü görmek ve bunların da sona ermesi için çaba sarf etmek zorundayız. 28 Şubatta brifingi yargı kararlarıyla hukuksuz cezalara çarptırılan mahkûmların mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli adımların atılması, cezaevinden çıkmış olanlarınsa mağduriyetlerinin tazmin edilmesi gerekmektedir. Adaletin tesisi ve kamu vicdanının rahatlatılması, 28 Şubat zulmünü üreten ve ortak olan herkesin cezalandırılması ile mümkündür. Aksi takdirde, vesayetçi güruhun vesayeti yeniden tesis etmek almak noktasında boş durmadığını, durmayacağını, 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü göstermektedir. Çünkü bu güruh, idarenin ve iradenin hiçbir zaman millette olmasını hazzetmedi” şeklinde konuştu.

ONLAR VESAYETE BOYUN EĞEN MİLLET İSTİYOR

Bu ülkede 28 Şubat’ların olmayacağını belirten Başkan Bilici, “Onlar egemen değil, vesayet karşısında boyun eğen millet istiyorlar. Milletimiz de bunun farkındadır. Vesayetin yeniden hâkim olmaması için üzerine düşeni büyük bir fedakarlıkla yapmakta kararlı olduğunu da 15 Temmuz’da göstermiştir. İnşallah bir daha bu ülkede 28 Şubatlar olmayacak. Çünkü bu millet artık ifadesine sahip çıkma noktasında rüştünü ispat etmiştir. Bu bağlamda, darbe üreten sistemin ve darbeci düşüncenin, bütün tortularıyla ortadan kalkması için 16 Nisan da yapılacak anayasa değişikliği, referandumu yepyeni bir imkândır. Memur-Sen olarak Millet ve Emek İçin “Evet diyeceğimizi ilan ettiğimiz referandumun milletten onay alması ile kurutacak yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile darbe üreten bürokratik oligarşi ve vesayet sistemi tümüyle ortadan kakacak, milletin dirayeti ve etkili karar alma mekanizmalarıyla darbe niyeti, niyet edenlerin kursağında kalacaktır” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL