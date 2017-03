Sergiye Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Kerem Yıldırım, Memur-Sen Malatya Şubesi Kadınlar Komisyonu Başkanı Nurhan Bilici ve çok sayıda vatandaş katıldı. Serginin açılış konulmasını yapan 28 Şubat Kadın Platformu Başkan Vekili Fatma Geçici, 28 Şubat’ta mütedeyyin insanların öz yurtlarında parya haline getirildiğini söyledi. Geçici, “Bir daha böyle olayların yaşanmaması için 16 Nisan tarihinde yapılacak oylamada, sivil anayasa ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tüm halkımızca desteklenmeli, ülkemizin geleceği için her fert üzerine düşeni yapmalıdır. Türkiye Cumhuriyetine kara bir leke olarak geçen bu uygulama 28 Şubat 1997'de olağanüstü toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu açıklanan kararlarla başlamış, mütedeyyin kişileri toplumdan soyutlamayı hedefleyerek kendi vatanındaki insanları paryaya dönüştürmüştür. Siyasi ekonomi ve eğitim alanında uygulanan yasaklar neticesinde ülkemiz milyarlarca lira zarar uğratılmış, on binlerce insan işinden edilmiştir. Başörtülü kadınlar kamuda hizmet vermek şöyle dursun hizmet alamaz duruma geldiler. Bu ülkenin başörtülü vatandaşlarına devlet erkânının en üst perdeden söylemleriyle hadleri bildirildi, okumak isteyenlere gericilik yaptıkları iddiasıyla Arabistan adresi gösterildi. Başörtüsü teferruat fetvalarıyla Müslümanların inanç dünyası tahrip edildi. Bürokrasi ve medya bu tahribata çanak tuttu başörtüsü takılan kadınların ahlaksız görüntüleri mizanseni aylarca servis edilerek insanlarımızın dini şahsiyetleri ile alay edildi” ifadelerini kullandı.Memur-Sen Malatya Şubesi Kadınlar Komisyonu Başkanı Nurhan Bilici de Yüz binlerce insanımızı mağdur eden 28 Şubat post modern darbesi her eve ateş ve gözyaşı düşürdüğünü belirtti. Bilici, “Milletin servetinden önce hayali çalındı. Söz konusu süreçte, zulüm yapanları, bedel ödetenleri, insanların umutlarını çalanları ve haklarını gasbedenleri hiçbir zaman unutmayacağız” şeklinde konuştu.