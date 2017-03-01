28 Şubat darbesi mağdurlarından Ramazan Keskin 28 Şubat Post Modern Darbesinin 20’nci yılı nedeniyle bir açıklama yaptı. 28 Şubat’ta karanlık döneminin unutulmaması ve yeni nesillere aktarılması manevi bir sorumluluk olduğunu belirten Kanaat Önderi Keskin, “Bundan 20 yıl önce 28 Şubatı bu halkımıza yaşattılar. Sizlere kısaca şunları hatırlatmak isterim. 28 Şubat zihniyeti ile 15 Temmuz 2016 zihniyeti aynı şeylerdir. Bunlar ülkemize karşı toplumumuza karşı halkımıza karşı uluslararası güçler tarafından yerli işbirlikçileri tarafından tezgahlanmış bir oyundur. 28 Şubat 1997 yılında yapılan ‘Post Modern Darbe’, halkımıza reva görülen bir ihanet hareketidir. 28 Şubat, tarihimizdeki kara bir lekedir” diyerek şunları kaydetti:

HAFIZALARIMIZI TAZELEMELİYİZ

“Her 28 Şubat’ta bu karanlık dönemin unutulmaması ve yeni nesillere aktarılması için mutlaka hafızalarımızı tazelemeliyiz. O, günü yaşamış biri olarak, sizlere kısaca bir bilgi sunmak isterim. 28 Şubat sürecine teslim olmayan ve direnen bütün insanlara selam olsun. 28 Şubat sürecinde darbecilere teslim olmayan, diz çökmeyen başta Malatyalı kardeşlerime ve Türkiyemizde direnen tüm insanlarımıza selam olsun. 28 Şubatta darbe yapan Zalim ve Hainlerin bir kısmı şimdi Ahrette hesap veriyorlar. Kalanları da ya burada ya da orada hesaba çekileceklerdir” diye konuştu.

İHA