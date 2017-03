Memur-Sen Malatya İl Temsilciliği Kadınlar Komisyonu üyeleri de Soykan Park’ında 28 Şubat post-modern darbesinin 20. yılı nedeniyle bir basın açıklaması düzenlediler. Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım’ın da destek verdiği basın açıklamasını Memur-Sen Malatya İl Temsilciliği Kadınlar Komisyonu Başkanı Nurhan Bilici yaptı.

Türkiye’nin yakın tarihinde siyasal ve sosyo-ekonomik bakımdan en acımasız sonuçlar doğuran olaylardan birisi olan 28 Şubat post-modern darbesinin üzerinden 20 yıl geçtiğini belirten Başkan Bilici, siyasi geçmişte eşsiz acılar ve zulüm karşılığıyla yer alan 28 Şubat’ın, aklı, ruhu donduran soğuğuyla hatırlanacağını söyledi.

FAİLİ MEÇHULLER ARTTI

Bu dönemde siyasi, sosyal ve kültürel alanda yapılan tahribatların derin ve yıkıcı olduğunu kaydeden Başkan Bilici, şunları kaydetti:

“28 Şubat’ta millete kurulan tuzak, yapılan komplo ve kuşatma doğrudan maddi-manevi varlığımızı, ilim ve irfanımızı, ahlâk ve maneviyatımızı, yaşama tarzımızı hedef almıştır. Devleti ve milletiyle ülkemiz, tüm hatlardan uçuruma itilmiştir. Siyasi, sosyal ve kültürel alanda yapılan tahribat daha derin ve yıkıcı olmuştur. Hükümet düşürülmüş, siyasi partiler kapatılmış, dönemin Başbakanı Merhum Necmettin Erbakan başta olmak üzere, birçok siyasetçinin siyaset yapması yasaklanmış, hâkim ve savcılar hizaya sokulmuş, andıçlarla gazeteciler, yazarlar fişlenmiş, gazetelerin haber ve manşetleri darbe karargâhında üretilmiştir, insanlar hedef gösterilmiş, faili meçhuller artmış, kılık ve kıyafete yönelik yasaklarla genç kızların eğitim umudu turnikelere sıkıştırılmış, namaz ve oruç gibi doğrudan İslami hayatın asıl ritüellerine izin verilmemiş, bu gerekçelerle insanlar işlerinden, okullarından sorgusuz sualsiz atılmış, kazanılmış hakları gasp edilmiş, sekiz yıllık zorunlu eğitime geçilerek, imam hatipler ve meslek liseleri neredeyse bütünüyle kapanacak duruma getirilmiştir.”

28 ŞUBAT HER EVE ATEŞ DÜŞÜRDÜ

“Milletin, servetinden de önce umudu, hayali, amacı çalınmıştır” diyen Başkan Bilici, “Yüz binlerce insanımızı mağdur eden 28 Şubat post modern darbesi, her eve ateş, her göze yaş düşürmüştür. Milletin, servetinden de önce umudu, hayali, amacı çalınmıştır. Söz konusu süreçte zulüm yapanları, bedel ödetenleri, insanların umutlarını çalanları, haklarını gasp edenleri hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacağız. İnanç ve özgürlüğü temel karakter edinmiş milletimizin sabır ve kararlılıkla gösterdiği direnç sonrasında, bin yıl sürmesi planlanan kuşatma, daha on yıl bile geçmeden paramparça olmuş, yapılan planlar, yapanların başına geçirilmiştir. İrademize sahip çıkmak, teslim olmamanın, özgür kalmanın ve kendimize saygının ilk aşamasıdır. Memur-Sen 28 Şubat mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında görevine son verilen memurların ve aday memurların yeniden atanmasını sağlamıştır. Vesayet mağduru kamu görevlilerinin açıkta geçen sürelerine ait SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesini, ayrıca mağdur öğrencilerin üniversite eğitimlerine devam hakkını elde etmesini sağlamıştır” diye konuştu.

ÇABA SARF ETMEK ZORUNDAYIZ

Mağduriyetlerin tazmin edilmesinin gerekli olduğunu söyleyen Başkan Bilici, “Ancak mağduriyetlerin bir kısmının hala sürdüğünü görmek ve bunların da sona ermesi için çaba sarf etmek zorundayız 28 Şubat’ta brifıngli yargı kararlarıyla hukuksuz cezalara çarptırılan mahkûmların mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli adımların atılması, cezaevinden çıkmış olanlarınsa mağduriyetlerinin tazmin edilmesi gerekmektedir. İnşallah bir daha bu ülkede 28 Şubatlar olmayacak. Çünkü bu millet iradesine sahip çıkma noktasında vesayetin yeniden hâkim olmaması için üzerine düşeni büyük bir fedakârlıkla yapmakta kararlı olduğunu da 15 Temmuz’da göstermiştir. Bundan böyle 28 Şubat sadece mağduriyetler olarak anılmayacak, aynı zamanda örgütlü olmanın neler kazandıracağının da bir göstergesi olacaktır” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL