26 YIL BEKLEDİ ŞİMDİ YIKILIYOR

Temeli 1992 yılında atılanAkçadağ Kültür Merkezi'nin hizmete başlayacağı günü merakla bekleyen Akçadağlıların sevinci kursağında kaldı. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 70 oranında tamamlanan Akçadağ Kültür Merkezi,temeli atıldıktan tam 26 yıl sonra inşaatı çürük yapıldığı gerekçesiyle bu kez de yıkım kararıyla gündeme geldi. Akçadağ Kültür Merkezi için 2013'te de yıkım kararı alınmıştı.

ÇÜRÜK YAPILDIĞI GEREKÇESİYLE YIKILACAK

AkçadağKültür Merkezi'nin yapımı tam bir yılan hikayesine döndü. Yıllardır bekletilen ve hiçbir ilerleme kaydedilmeyen inşaat, kültür merkeziçürük yapıldığı gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yıkılacak.

İSRAF BOYUTU

Çürük olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilen Akçadağ Kültür Merkezi'nde güçlendirme yerine yıkımının daha doğru olacağı kararıalınması, Akçadağlıların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, yıllardır bu merkezin boş bir şekilde bekletilmesinin saçma olduğunu savundu. Yapılan masrafların boşuna gittiğini ve yeni masrafların da beraberinde geldiğini ifade eden Akçadağlı vatandaşlar, bu gibi israfların önüne geçilmesi gerektiğini ifade ettiler.

“TEKNİĞİNE UYGUN YAPILMADI”

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bina baştan itibaren yapı tekniğine uygun yapılmamıştı ve sağlam yapılmamıştı. Bunların hepsi müfettişler tarafından tespit edildi. Yıkımla ilgili rapor tutuldu ve yıkım kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı" diye konuştu.