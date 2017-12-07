Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Malatya halkının huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması ve suç ve suçlularla mücadele kapsamında, Tem Şube Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 1-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimleri açıkladı.

Yapılan açıklamada, FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan çalışmalarda toplam 41 şahıs hakkında işlem yapıldığı ve bunlardan 4 şahısın tutuklanırken, 8 şahısın da Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakıldığı ifade edildi.

13 ŞÜPHELİ FİRARİ OLARAK ARANIYOR

Ayrıca 6 şahısa denetimli serbestlik tedbiri uygulandığı, 7 şahısın ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi. 3 şahısın ise, işlemleri devam ederken, 13 şüphelinin ise firari olarak arandığı kaydedildi.

Farklı illerin soruşturmaları kapsamında ise, il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda 15 şüpheli hakkında işlem yapıldığı söylenirken, işlem yapılan 9 şüphelinin soruşturma iline sevk edildiği ve 6 şüpheli firari olarak arandığı kayıtlara geçti.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

Kaçakçılık ve Mali Suçlara yönelik yapılan çalışmalarda ise, 5607 Sayılı Kanun Kapsamında (Gümrük Kaçağı Sigara) suçundan 5 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, şüphelilerden 14 bin 287 paket halinde değişik markalarda gümrük kaçağı sigara, 5 bin 720 adet içerisi tütün doldurulmuş makaron, 94 adet elektronik sigara, 39 litre boğma rakı ele geçirildiği bildirildi. Resmi Belgede Sahtecilik suçundan da 1 şüpheli hakkında işlem yapılıp adli makamlarca tutuklandığı söylendi.

Organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda ise, 22 şahıs gözaltına alınırken, 4 şahıs tutuklandığı, 9 şahsın adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı, 7 şahsın şubeden salıverildiği, 2 şahsın firari olarak arandığı da açıklanalar arasında yer alıyor.

3 TABANCA, 115 MERMİ, 4 AV TÜFEĞİ...

Operasyon sonucunda, 3 adet 9 milimetre çapında tabanca, 3 adet şarjör, 115 adet 9 milimetre çaplı mermi, 4 adet av tüfeği, 35 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildiği bildirildi. 5607 Sayılı Kanun Kapsamında ilaç ve emtia kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 292 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, 94 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 62 adet gümrük kaçağı elektronik sigara şarj kiti, 5 adet gümrük kaçağı elektronik sigara aroması, 15 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli geciktirici ıslak mendil, 4 kutu gümrük kaçağı cinsel içerikli geciktirici damla ele geçirildiği, olayla ilgili 2 şahsın gözaltına alındığı da bildirilenler arasında yerini alıyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı veya kullandığı değerlendirilen şahıslara yönelik olarak son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda, meydana gelen toplam 26 olayda 35 şahıs yakalanarak gözaltına alındığı, 10 şahsın tutuklanarak ilin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği söylendi. Şüpheli şahısların ikamet, işyeri ve üst aramalarında 20 kilogram 867 gram eroin 10 kilogram 230 gram sentetik kannabinoid, 340 gram kubar esrar, 106 gram toz esrar, 30 adet ecstacy, 652 adet uyuşturucu içerikli Hap ele geçirildiği de açıklandı.

26 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 'CAM FİLMİ' CEZASI

A Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan Şok Uygulamalar ve Yol Uygulamalarında 39 bin 636 şahsın GBT’si yapıldığı ve aranan 213 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildiği, 38 ruhsatsız tabanca, 11 kuru sıkı tabanca, 43 av tüfeği, 32 adet av tüfeği kartuşu, 458 fişek, 425,15 gram uyuşturucu madde, 479 uyuşturucu hap, 48 kesici alet, 24 adet 100 TL’lik sahte banknot, 4 bin 277 paket kaçak sigara ele geçirildiği, 6 faili meçhul olay aydınlatıldığı da bildirildi. Ayrıca 6 bin 348 aracın sorgulandığı, 317 araç ve 72 araç sürücüsüne işlem yapıldığı ve 78 bin 771 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda ise, 37 bin 995 araç sürücüsünün kontrol edildiği ve toplamda 2 bin 194 araç sürücüsüne de çeşitli kural ihlallerinden dolayı 2 milyar 791 milyon 791 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi. Bunların dışında, 39 araç sürücüsünün ehliyetine el konulup, 258 araç trafikten men edilip, 16 araç abartı egzoz nedeniyle trafikten men edilirken 6 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 26 araç sürücüsüne cam filmi kullanmaktan cezai işlem uygulanıp, 5 bin 913 araç sürücüsüne aşırı hızlı araç kullanmaktan (radar )cezai işlem uygulandığı dile getirildi.

HABER MERKEZİ