250 milyon TL değerinde tasarruf sağlandı

YÖK’ün 2014-2015 öğretim yılından itibaren e-devlet kapısı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunmuş olduğu elektronik kayıt (e-kayıt) uygulaması üniversitelere kayıtta öğrencilerin tercihi oldu. Bu yıl elektronik kayıt yapabilme imkanına sahip olan 586 bin 41 öğrenciden 439 bin 275’ı üniversite kaydını e-kayıt üzerinden gerçekleştirdi. E-kayıt yapma imkanına sahip olan her yüz öğrenciden 75’i üniversite kaydını e-kayıt üzerinden yaptı.

DEVLETTE YÜZDE 79’U, VAKIFLARDA YÜZDE 58’İ E-KAYIT YAPTIRDI

YÖK'ün girişimiyle bütün devlet üniversitelerinde iki seneden beri e-kayıt yapılabiliyor. Bu sene tüm devlet yükseköğretim kurumları ile elektronik kayda dahil olan 20 vakıf yükseköğretim kurumu öğrencileri için de e-devlet kapısından elektronik kayıt olma imkanı sunuldu. Devlet üniversitelerini kazanan öğrencilerin yüzde 79’u, vakıf üniversitelerini kazanıp e-kayıt yapma imkanına sahip olan öğrencilerden yüzde 58’i elektronik kaydı tercih etti. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kayda uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dahil edilmedi. Elektronik kayıt ilk yerleştirmeler için gerçekleştirildi. Ek ve milli sporcu yerleştirmelerinde yerleşen öğrencilerin yerleştiği yükseköğretim kurumuna bizzat başvurmaları gerekiyor.

İŞLEMLER VE ZAMANDA TASARRUF

YÖK, öğrenci ve velilerinin hem hayatlarını kolaylaştırma hem de potansiyel harcamalarını azaltma bağlamında son yıllarda dijitalleşmeye büyük önem vererek, elektronik ortamda Öğrenci Belgesi Doğrulama/Sorgulama ve Mezun Belgesi Doğrulama/Sorgulama, Denklik Başvurusu Sorgulama, Elektronik Kayıt (e-kayıt) gibi uygulamaları hayata geçirdi. YÖK’ün hizmete sunduğu bu dijital uygulamalar sayesinde üniversitelerdeki yoğun bürokratik işlemler azaldı, zaman tasarrufu sağlandı ve evrakta sahtecilik olayları büyük oranda azaldı. Ayrıca üniversitelerin bu öğrenciler için harcayacağı işgücü ve kırtasiye giderinde büyük oranda tasarruf sağlanmış oldu.

E-KAYIT SAYESİNDE 250 MİLYON TL’YE YAKIN TASARRUF SAĞLANDI

YÖK’ten yapılan açıklamada, “Bu sene elektronik kayıt uygulaması sayesinde öğrenci ve ailelerin kayıt işlemleri için harcayacağı ücret açısından toplamda yaklaşık 250 milyon liralık tasarruf sağlandığı tahmin ediliyor. Hesaplama öğrencilerin kayıt yaptırmak için en az bir veli ile üniversitenin bulunduğu şehre gittiği, bir gece konakladığı, gidiş dönüş yol parası, yemek ve olası diğer harcadığı miktarlar göz önüne alınarak yapıldı” denildi.

E-KAYIT YAPTIRANLAR BELGELERİNİ ÜNİVERSİTEYE SUNACAK

E-kayıt sayesinde öğrenciler kazandıkları üniversiteye gitmeden kayıtlarını elektronik ortamda gerçekleştirdiler. Bu öğrenciler, üniversitelerinin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gidip duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabilecekler. busabahmalatya.com