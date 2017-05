Bu yıl 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’na ilgi her geçen gün artıyor. Öğrenci ve gençlerin ilgisinin yoğun olduğu fuar hakkında konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli bilgiler verdi.

Hem kültürel etkinlikler hem de katılan yazar sayısı bakımında fuarın çok önemli olduğunu ifade eden Akın, fuarın teması ve kurulduğu alan bakımından da ilgiyi üzerine çektiğini söyledi.

YAZAR-ÖĞRENCİ BULUŞMASI YAPIYORUZ

Kitap Fuarını yapacakları yeniliklerle her yıl büyütmeye çalışacaklarını dile getiren Akın, “Kitap Fuarına çok ciddi anlamda bir ilgi söz konusu. Gerek öğrencilerimiz gerekse de öğrencilerin aileleriyle beraber ve herkesimden, her meslekten insanlarların ilgi duyduğu bir fuar. Daha çok öğrencilerimiz ilgi gösteriyor. Hedefimiz 60 bin öğrencimizi fuar alanımıza taşımak. Aynı zamanda da diğer yıllardan farklı olarak da 120 okula yazarlarımızı götürüyoruz. Hem fuar alanında hem de okullarda yazar ve öğrenci buluşmaları yapıyoruz. Bu da fuarımıza apayrı bir önem kattı. Aynı zamanda fuar alanında yaptığımız söyleşi programları ve sivil toplum kuruluşlarımızla beraber yaptığımız etkinliklerimizle ciddi anlamda kültürel bir yoğunluğun olduğu bir gerçek. Bu yıl geçmiş yıllara nazaran ziyaretçi sayısının daha fazla olacağını gördük ve birebir de bunu gördük. Bunu da yayın evlerimiz ve fuar alanımıza gelen ziyaretçilerimiz de ifade ediyorlar. İnşallah her yıl daha çok yenilikler de ekleyerek fuarımızı büyütmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

ALAN, GEÇMİŞE GÖRE 2,5 KAT BÜYÜK

Fuar alanının 12 bin metrekare alana kurulduğunu hatırlatan Akın, şunları kaydetti:

“Fuarımıza ilk olarak 5 bin metrekarelik bir alanla başladık. Şu anda kullandığımız toplam alan ise 12 bin metrekare. Geçmişe göre 2,5 kat daha büyük. Fuarımız uluslararası bir fuar olma özelliğini koruyor. Bu yıl İngiltere’den, Amerika’dan, Türkistan’dan, Özbekistan’dan, Mısır’dan davet ettiğimiz yazarlarımızla uluslararası özelliğimiz devam ediyor. Bundan sonraki hedefimiz de bu fuarımızla beraber önümüzdeki dönem uluslar arası düzeyde sempozyumların, çalıştayların yapıldığı belli bir konu çerçevesinde bunları bir kitap haline getirmek. Temel hedefimiz bu. Ama biz özellikle bundan sonraki süreçte de yayın evlerimizle de görüşerek bu Kitap Fuarımızda kültürel alanda ne kadar etkinlik gösteriyorsak, ekonomik anlamda bölgemizdeki bütün kitapevlerimizle de görüşerek yıllık sözleşme ve görüşmelerin yapıldığı bir fuar özelliği olma yönünde çabalarımız da var. İnşallah biz istiyoruz ki, fuarımız hem ekonomik hem kültürel hem sosyal etkinliklerle her yıl birtakım farklı yeniliklerle büyüsün, gelişsin.”

FUARIMIZ DAHA ÖNCE 6 GÜNDÜ

Kendilerine iletilen talepleri gelecek yıl yerine getirmeye çalışacaklarını belirten Akın, “Artık Sivas’tan, Elazığ’dan, Adıyaman’dan, Maraş’tan, Urfa’dan araçlarla artık birebir öğrenci taşınıyor. Artık Malatya ve ilçelerini aştık. Düşüncemiz Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan yaklaşık 25 ile hitap edebilmek ve yaptığımız çalışmalarla da ilimizi cazibe merkezi haline getirebilmek amacındayız. Yaptığımız bu tür fuarlarla bunu bir nevi ortaya koyduk. Fuarımız daha önce 6 gündü. Bu yıl 10 gün. 10 güne çıkartılmasının sebebi hem yayın evlerimizin hem yazarlarımızın hem de ziyaretçilerimizin talebiydi. Özellikle Cumartesi Pazar günler alanda kalabalıktan dolayı yürünemiyordu ve bu da sıkıtı oluşturuyordu. Ziyaretçilerimizi biraz da günlere yayarak daha rahat gezmeleri ve kitap alışverişlerini daha da rahat yapmalarını sağladık. Bu açıdan yaptığımız anketleri önümüzdeki günlerden itibaren hem ziyaretçilerimizin hem de yayın evlerimizin taleplerini alacağız. Ve bu talepleri önümüzdeki yıl yerine getirmek için çalışmalarımız olacak” şeklinde konuştu.

YAPICI ELEŞTİRİLER BEKLİYORUZ

Fuarla alakalı eleştirileri değerlendirdiklerini söyleyen Akın, “Fuarımızla alakalı eksikliklerimiz olmuş olabilir. Biz isteriz ki bu tür eksiklikler bizlere bildirilsin. Ama bu eksiklikler 2-3 gün sonra daha da netlik kazanır diye düşünüyorum. Gelen eleştirileri değerlendiriyoruz. Eleştiriler elbette ki olacak ama yerli yerinde, bize yön verecek, yapıcı olan eleştiriler bekliyoruz. Şu ana kadar da böyle bir eleştiri gelmedi. Daha öncesinde kafeteryamız, lavabolarla alakalı birtakım sıkıntılarımız vardı. Bu yıl o sıkıntıları da hallettik. Ama en temel şey gönül isterde ki, fuarımızı daha geniş, daha güzel bir ortamda yapmak. Gelen bütün talepleri karşılayamıyoruz. İnşallah ileri de hem ziyaretçilerin hem de yazarlarımızın taleplerini yerine getiririz” söylemelerinde bulundu.

“KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİ ÖNEMSİYORUZ”

Bütün Malatyalıları fuar alanına beklediklerini yineleyen Akın, "Bizim bütün gayretimiz Malatyalıların faydasına olabilecek birtakım şeyler yapabilmek. Bu noktada elimizden geleni yapıyoruz. Başkanımızın da ifade ettiği gibi, bir şehri geliştirebilmek yollarıyla, diğer hzimetlerle tabiî ki olacak ama en çok önemsemiş olduğumuz şey kültürel etkinlikler. Bütün çalışmaları topluma kültürel anlamda katkı sağlamak amacıyla gayret sarf ediyoruz. İnanıyorum ki Malatyalı hemşehrilerimiz bunu takdir ediyor. Bu anlamda da bizleri yalnız bırakmıyor. Ben Malatyalı hemşehrilerimizin fuarımıza gerekli olan ilgiyi göstereceklerine inanıyorum. Herkesi fuarımıza bekliyoruz" dedi.

MUTLU SARIGÜL











MUTLU SARIGÜL