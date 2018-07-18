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25 GÜN ASKERLİK YAPILACAK

AK Partili Grup Başkanvekili Bülent Turan, milyonların beklediği bedelli askerlik haberini açıkladı. Turan, bedelli askerlik için gerekli yaşın 25, ücretin ise 15 bin TL olduğunu söyledi. Şartları taşıyan bedelli askerlik adayları 25 gün de askerlik yapacak.

25 GÜN ASKERLİK YAPILACAK

AK Partili Grup Başkanvekili Bülent Turan, milyonların beklediği bedelli askerlik haberini açıkladı. Turan, bedelli askerlik için gerekli yaşın 25, ücretin ise 15 bin TL olduğunu söyledi. Şartları taşıyan bedelli askerlik adayları 25 gün de askerlik yapacak.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:49
25 GÜN ASKERLİK YAPILACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlik konusuna açıklık getirdi. AK Partili Turan, dün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ekim ayında Meclis açıldığında gündeme geleceğini düşündüğümüz bedelliyi bu yasaya ekleme kararı aldık. Bugün (dün) birkaç saat içerisinde kanunu Meclisimize, Plan Bütçe'ye gönderiyoruz. Ümit ediyorum bir an önce toplanacaktır, bu hafta komisyon aşamaları biterse, haftaya da nihayete erecektir.

Bugün 5 milyondan fazla bunu bekleyen insanımız var. Çok büyük bir yığılma var. 25 yaş ve 15 bin TL ön görüsüyle beraber, 25 günlük bir askerlik hizmeti öngörülüyor. Takdir komisyonundur.” (Haber Merkezi – Türkan Yıldız)

Anahtar Kelimeler:
AK Partili Grup Başkanvekili Bülent TuranBedelli Askerlik
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