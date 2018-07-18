25 GÜN ASKERLİK YAPILACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlik konusuna açıklık getirdi. AK Partili Turan, dün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ekim ayında Meclis açıldığında gündeme geleceğini düşündüğümüz bedelliyi bu yasaya ekleme kararı aldık. Bugün (dün) birkaç saat içerisinde kanunu Meclisimize, Plan Bütçe'ye gönderiyoruz. Ümit ediyorum bir an önce toplanacaktır, bu hafta komisyon aşamaları biterse, haftaya da nihayete erecektir.

Bugün 5 milyondan fazla bunu bekleyen insanımız var. Çok büyük bir yığılma var. 25 yaş ve 15 bin TL ön görüsüyle beraber, 25 günlük bir askerlik hizmeti öngörülüyor. Takdir komisyonundur.” (Haber Merkezi – Türkan Yıldız)