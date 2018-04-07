25 BİNİN ÜZERİNDE KARA MAYINI İMHA EDİLDİ

Yapılan çalışmaları anlatan Albay M. Zeki Eren, “2015 yılında Milli Mayın Faaliyet Merkezi kurulmuştur. Bugüne kadar geçen sürede birçok alan mayından temizlenmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Özel Mayın Arama ve Temizleme Kurumunca Suriye sınırı fiziki güvenlik kapsamında inşa edilen 792 kilometrelik beton duvarın mayın tarlalarından geçen bölümlerinin temizliği yapılmış, kalan 37 kilometrelik alanın temizliği devam etmektedir. Hedefimiz 2022 yılına kadar mayın tarlalarının temizliğini tamamlamaktır” açıklamalarında bulundu. busabahmalatya.com
İHA