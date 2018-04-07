25 BİNİN ÜZERİNDE KARA MAYINI İMHA EDİLDİ

Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü dolayısıyla Ankara'da program düzenlendi. BM ve Milli Savunma Bakanlığı ortaklığıyla yürütülen projeye göre, 2016’dan itibaren 3.3 milyon metrekarenin üzerinde bir alan mayından arındırılarak, 25 binin üzerinde kara mayını imha edildi. Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, “Eğer mayını insanlık suçu olarak görüyorsanız terörü lanetlemelisiniz” dedi.