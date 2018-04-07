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25 BİNİN ÜZERİNDE KARA MAYINI İMHA EDİLDİ

Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü dolayısıyla Ankara'da program düzenlendi. BM ve Milli Savunma Bakanlığı ortaklığıyla yürütülen projeye göre, 2016’dan itibaren 3.3 milyon metrekarenin üzerinde bir alan mayından arındırılarak, 25 binin üzerinde kara mayını imha edildi. Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, “Eğer mayını insanlık suçu olarak görüyorsanız terörü lanetlemelisiniz” dedi.

25 BİNİN ÜZERİNDE KARA MAYINI İMHA EDİLDİ

Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü dolayısıyla Ankara'da program düzenlendi. BM ve Milli Savunma Bakanlığı ortaklığıyla yürütülen projeye göre, 2016’dan itibaren 3.3 milyon metrekarenin üzerinde bir alan mayından arındırılarak, 25 binin üzerinde kara mayını imha edildi. Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, “Eğer mayını insanlık suçu olarak görüyorsanız terörü lanetlemelisiniz” dedi.

07 Nisan 2018 Cumartesi 11:10
25 BİNİN ÜZERİNDE KARA MAYINI İMHA EDİLDİ

Yapılan çalışmaları anlatan Albay M. Zeki Eren, “2015 yılında Milli Mayın Faaliyet Merkezi kurulmuştur. Bugüne kadar geçen sürede birçok alan mayından temizlenmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Özel Mayın Arama ve Temizleme Kurumunca Suriye sınırı fiziki güvenlik kapsamında inşa edilen 792 kilometrelik beton duvarın mayın tarlalarından geçen bölümlerinin temizliği yapılmış, kalan 37 kilometrelik alanın temizliği devam etmektedir. Hedefimiz 2022 yılına kadar mayın tarlalarının temizliğini tamamlamaktır” açıklamalarında bulundu. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Mayın Bilinci Ve Mayın Faaliyetine Destek GünüMayınŞuay AlpayZeki Eren
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