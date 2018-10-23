25 bin 780 dekarlık tarım arazisi suya kavuşacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanı Nazmi Kağnıcıoğlu, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Dairesi Başkanı Kemal Karakuş, 9. Bölge Müdürü İlker Arslan proje çalışmaları devam eden 25 bin 780 dekarlık tarım arazisini sulayacak olan Yeşilyurt ilçesi İnek Pınarı’nda incelemede bulundu.

Proje çalışmaları devam eden Yeşilyurt ilçesinde bulunan İnak Pınar’ında DSİ tarafından çalışmalar aralıksız devam ediyor. Proje çalışmalarının devam ettiği İnek Pınarı’nda göledin bitmesi ile 25 bin 780 dekarlık tarım arazisi suya kavuşmuş olacak.

Malatya’da bir incelemede bulunan Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanı Nazmi Kağnıcıoğlu, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanı Kemal Karakuş, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ve beraberindeki teknik heyet daha sonra Söğüt Çayı’nda incelemede bulundu.