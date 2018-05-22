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25-34 yaş grubu, yeni ürün almayı seviyor

‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ (YSÜ) programı kapsamında yapılan araştırmaya göre, Türk tüketicilerinin yüzde 57’si yeni ürünleri denemeyi severken, 25-34 yaş grubu yeni ürünleri denemeye en açık yaş grubu olarak öne çıkıyor.

25-34 yaş grubu, yeni ürün almayı seviyor

‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ (YSÜ) programı kapsamında yapılan araştırmaya göre, Türk tüketicilerinin yüzde 57’si yeni ürünleri denemeyi severken, 25-34 yaş grubu yeni ürünleri denemeye en açık yaş grubu olarak öne çıkıyor.

22 Mayıs 2018 Salı 10:40
25-34 yaş grubu, yeni ürün almayı seviyor

Kazanan ürünlerin tüketicilerin oylarıyla belirlendiği ve Türkiye’de 3’üncü kez gerçekleştirilen ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ (YSÜ) programı kapsamında yapılan araştırmaya göre, Türk tüketicilerinin yüzde 57’si piyasaya çıkan ‘yeni’ ürünleri denemeyi severken, yaş grubu özelinde 25-34 yaş grubu yeni ürünleri denemeye en açık yaş grubu olarak öne çıkıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Samsun, Malatya, Kayseri, Tekirdağ, Trabzon, Erzurum olmak üzere 12 ilde 4.053 tüketiciyle yüz yüze yapılan araştırma sonuçlarına göre, 45-55 yaş grubundaki tüketiciler ise yeni ürünleri denemekte diğer yaş gruplarına göre daha isteksiz davranıyor.

YENİ ÜRÜNÜN FİYATI SATIN ALMAYI ETKİLİYOR

Tüketicilerin yarısından fazlası yeni ürünleri denemeyi tercih etse de, ürünün fiyatının uygun olması, arkadaş ve iş çevresindeki bireylerin yönlendirmeleri, yeni ürünleri deneme isteği gibi dinamikler satın alma kararını etkiliyor. Araştırma, kadın tüketicilerin erkeklere kıyasla, ‘yeni’ etiketli bir ürün satın almaya daha eğilimli olduğunu da ortaya koyuyor. Ürün memnuniyeti AB grubu tüketicilerde kilit önem taşırken, memnun kalabilecekleri yeni bir ürün için daha fazla ödeme yapabileceklerini belirtiyorlar.

45-55 YAŞ GRUBU EN İSTEKSİZ

Araştırma sonuçlarına göre 25-34 yaş grubu yeni ürünleri denemeye diğer yaş gruplarına göre daha açık durumda. 45-55 yaş grubundaki tüketiciler ise yeni ürünleri denemekte diğer yaş gruplarına göre daha isteksiz davranıyor.

MEDYA TÜKETİCİ FARKINDALIĞINI ETKİLİYOR

Araştırma sonuçlarına göre, Türk tüketicilerinin yüzde 53’ü ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ logosuna sahip bir ürünü satın alacağını belirtiyor. Araştırmada sunulan yanıtlara göre, yeni ürünler hakkında farkındalık yaratmada en büyük rolü medya önemli oynuyor. Medyanın ardından sosyal medya ve marka web siteleri gibi çevrimiçi kaynaklar tüketici farkındalığını etkiliyor. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni ürünMalatyaTÜRKİYE
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