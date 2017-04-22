Sağlık Bakanlığı verilerine göre, vücut kitle endeksi 40'ın üzerinde olan kişilerin ‘ölümcül obez’, vücut kitle endeksi 30-40 arası olanların ‘obez’, 25-30 arası olanların ise ‘fazla kilolu’ olarak kabul edildiği belirlendi. Tüm dünyada olduğu gibi hareketsizlik ve sağlıksız beslenme nedeniyle Türkiye için de büyük tehlike olarak görülen obezitenin tedavisinde, son yıllarda mide ameliyatlarının öne çıktığı tespit edildi.

GEREKSİZ MİDE AMELİYATI ÖLÜME YOL AÇIYOR

Vücut kitle endeksi 40'ın üzerinde olan, yani ölümcül obez olan kişilerin, iki ya da üç defa diyet kontrolü yaptığı halde zayıflayamamaları halinde gerekli tıbbi incelemelerin ardından tüp mide ameliyatı olabileceğini söyleyen uzmanlar, maalesef hafif şişman hastaların bile estetik kaygılarla obezite ameliyatı (bariatrik operasyon) olmalarının uzun dönemde çok önemli sağlık sorunlarına hatta ölümlere yol açabileceğine dikkat çekiyor.

MALATYA İLK 5 İL ARASINDA YER ALIYOR

Uzmanlardan yapılan açıklamalara göre ise Malatya’da obezite oranları oldukça yüksek. Malatya, Türkiye’de ilk 5 il arasında yer alıyor. Obezitenin önemli sağlık problemlerinin başında geldiğini belirten uzmanlar, vücuttaki yağ miktarının fazla olma biçimi olan obezitenin Malatya’da fazlasıyla reaksiyon gösterdiğini belirtiyor. Obeziteden dolayı bazı hastalıkların oluşabileceğini vurgulayan uzmanlar, obeziteyi engellemenin yollarından ilkinin sağlıklı ve dengeli beslenme olduğunu dile getiriyor.

SELAHATTİN BAYRAK