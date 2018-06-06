"24 Haziran'da Malatya tarih yazacak"

Kahtalı, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Fuzuli Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret eden Kahtalı, Selçuklu Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Kahtalı, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Fuzuli Caddesi esnaflarını ziyaret ederek, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde destek istedi.

Esnafların yoğun ilgisi altında ziyaretlerini gerçekleştiren Kahtalı'nın ikinci durağı Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği oldu.

BAŞARILAR DİLİYORUZ

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Kahtalı ile birebir çalıştıklarını ifade etti. Kahtalı'ya çıktığı yolda başarılar dileyen Akın, "Malatya'da genel anlamda çalışmalar devam ediyor. Biz bu çalışmalarından ve gezilerinden dolayı kolaylıklar diliyoruz. Malatya'yı mecliste en iyi şekilde temsil edecek bir ağabeyimiz. Bu anlamda da kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Akın, Kahtalı ile AK Parti Malatya İl Başkanlığı görevi döneminde koordineli çalıştıklarını belirterek, "Yine çalışırız. Yeter ki Malatya'daki üreticimize destek gelsin. AK Parti hükümetleri döneminde de önemli destekler sağlanmıştır" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Hakan Kahtalı ise 24 Haziran'da Türkiye'nin yeni bir yol ayrımına gireceğini ifade ederek, "Bu yol ayrımında Türkiye, Parlamenter Sistem'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiş olacak. İlk defa devlet başkanı milletimiz seçecek. Bunun kararını 16 Nisan referandumunda milletimiz vermişti, 24 Haziran'da da bunu onaylamış olacak" diye konuştu.

Kahtalı, seçim çalışmaları kapsamında daha sonra AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ile birlikte Selçuklu Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalle toplantısında konuşan Kahtalı, 24 Haziran için bir yola çıktıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugüne kadar Malatya'mız AK Parti'ye ve cumhurbaşkanımıza büyük destek verdi. Selçuklu Mahallesi de her zaman cumhurbaşkanımızın yanında oldu ve tarafını net ortaya koydu. Hiçbir zaman için kafalarda 'acaba' diye bir soru işareti bırakmadı. İnşallah bundan sonraki süreçte de 24 Haziran'da iyi bir sonuçla Malatya yeni bir tarih yazacak. 12 seçimde yüze 70 destek veren Malatya, 13.seçimde de bunun üzerine çıkarak Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'mize destek vereceğinden şüphemiz yok."

(Bülten)