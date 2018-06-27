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“24 Haziran bir duraktı”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi. Kalan, “24 Haziran bir duraktı ve bizler bu durağı sağ salim geçtik. Yeni yönetim modelimizin, üreticilerin önündeki tüm vahşi bürokratik engellerin kaldırılması için bir fırsat olacağını umuyoruz ve memleketimize hayırlar getirmesini dileriz” dedi.

“24 Haziran bir duraktı”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi. Kalan, “24 Haziran bir duraktı ve bizler bu durağı sağ salim geçtik. Yeni yönetim modelimizin, üreticilerin önündeki tüm vahşi bürokratik engellerin kaldırılması için bir fırsat olacağını umuyoruz ve memleketimize hayırlar getirmesini dileriz” dedi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:05
“24 Haziran bir duraktı”

Kalan, “24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri, diğer seçimler gibi çıktığımız güçlü Türkiye yolunda, bir duraktı ve bizler bu durağı sağ salim geçtik. Şimdi vakit, meselemiz Türkiye'dir diyerek ülkemiz için canla başla çalışma, İstihdamı, üretimi, Yatırımı, ihracatı, çoğaltma vaktidir” şeklinde konuştu.

“VAHŞİ BÜROKRATİK ENGELLERİN KALDIRILMASI İÇİN BİR FIRSAT...”

Halkın ülkeye zarar vermek isteyenlere ders verdiğini belirten Kalan, “Hem Cumhurbaşkanımıza hem de meclisimize, yeni icraat döneminde başarılar dileriz. Yeni yönetim modelimizin, üreticilerin önündeki tüm vahşi bürokratik engellerin kaldırılması için bir fırsat olacağını umuyoruz ve memleketimize hayırlar getirmesini dileriz” ifadelerine yer verdi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaIş Adamları DerneğiHüseyin Kalan
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