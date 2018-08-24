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24 BİN ORMAN YANGINI

Türkiye'de 10 yıl içinde 24 bin 264 orman yangını meydana geldiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, hem orman yangınlarının hem de azalan ormanlık alanlardan kaynaklı sel ve taşkın felaketlerinde yaşanan artışın araştırılmasını istedi.

24 BİN ORMAN YANGINI

Türkiye'de 10 yıl içinde 24 bin 264 orman yangını meydana geldiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, hem orman yangınlarının hem de azalan ormanlık alanlardan kaynaklı sel ve taşkın felaketlerinde yaşanan artışın araştırılmasını istedi.

24 Ağustos 2018 Cuma 11:12
24 BİN ORMAN YANGINI

En son Bursa'nın Mudanya ilçesi yakınlarında meydana gelen, farklı bölgelerde çıkan yangın sonrası 20 hektarlık ormanın kullanılamaz hale gelmesi ardından artan şüpheli orman yangınları tekrar Türkiye’nin gündemine oturdu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM Başkanlığına araştırma önergesi verdi.

Orman yangınlarının sonuçları itibarıyla tüm insanları ilgilendiren doğal afetlerin başında geldiğini kaydeden Ağbaba, “Yangınlar, dünya çapında her yıl milyonlarca hektar orman alanının yanmasına, can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Artan nüfus ve aşırı tüketim, doğal kaynakların özellikle ormanların hızla yok olmasına neden olmaktadır. Bunların sonucunda ise erozyon, su kaynaklarının bozulması, hava kirliliği, çölleşme, sel, heyelan gibi afetler görülmektedir” diye konuştu.

“EN ÇOK YANGIN 2017’DE”

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de 10 yıl içinde 24 bin 264 orman yangını meydana geldiğini belirten Ağbaba, bu süre içinde en fazla orman yangınının Muğla, Antalya ve İstanbul'da yaşandığını kaydetti. Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2013-2017 tarihleri arasında yayımlanan raporlarına göre; 2013 yılında 11 bin 456 hektar orman, 2014 yılında 3 bin 117 hektar orman, 2015 yılında 3 bin 219 hektar orman, 2016 yılında 9 bin 156 hektar orman, 2017 yılında ise 11 bin 993 hektar orman yandığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2013-2017 tarihleri arasında görülen yangınların yıllar içindeki karşılaştırması sonucunda 2017 yılının son 5 yıl içinde en fazla ormanlık alanın yandığı yıl olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

“5 YILDA 6 BİN 683 FAİLİ MEÇHUL YANGIN”

Meclis araştırma önergesinde 2013-2017 tarihleri arasında yaşanan orman yangınlarının sebeplerini de ele alan Ağbaba, “Türkiye'de 2013-2017 yılları arasında toplam 833 orman kasıtlı olarak yakılmıştır (Toplam 2 bin 591 hektar orman). 2013-2017 yılları arasında ihmal, kaza ve dikkatsizlik sonucu toplam 4 bin 725 orman yanmıştır (Toplam 19 bin 305 hektar orman). 2013-2017 yılları arasında toplam bin 142 orman doğal sebeplerden ötürü yanmıştır (Toplam 564 hektar orman). 2013-2017 yılları arasında toplam 6 bin 683 orman, faili meçhul nedenlerden ötürü yanmıştır (Toplam 16 bin 481 hektar orman)” dedi.

SADECE AĞUSTOS AYINDA 100 ÜN ÜZERİNDE YANGIN ÇIKTI

“Verilere göre, orman yangınlarında son yıllarda artış yaşandığı gözlenmektedir “diyen Ağbaba, “Raporlarda henüz yer almayan güncel verilere göre 2018 yılı Ağustos ayının ilk 15 gününde yurdun farklı bölgelerinde 100’den fazla orman yangını meydana geldiği kamuoyuna yansımıştır. Orman yangınlarının çoğunluğu Ege ve Akdeniz bölgesinde meydana gelmiştir. Bunun yanı sıra Güneydoğu Anadolu bölgesi Marmara Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi’nde de sıklıkla orman yangınları yaşanmıştır. Ormanların bu kadar kısa süre içerisinde azalıp kül olması endişe verici ve şüphe uyandırıcıdır. Bu nedenlerle, ülkemizde yıllar içerisinde orman yangınlarının artış göstermesinin arkasında yatan sebeplerin araştırılması; sel ve taşkın felaketlerinde yaşanan artış ve dolayısıyla can ve mal kayıplarının yaşanmasında, orman alanlarının azalması arasındaki bağlantının araştırılmasını istiyoruz” sözlerini kaydetti. (Bülten)

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