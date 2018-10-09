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23 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde toplam 7 ölü, 4 sağ/yaralı ve 12 teslim olma üzere toplam 23 terörist etkisiz hale getirildi.

23 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde toplam 7 ölü, 4 sağ/yaralı ve 12 teslim olma üzere toplam 23 terörist etkisiz hale getirildi.

09 Ekim 2018 Salı 10:12
23 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 421 operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonlar neticesinde terör örgütlerine yardım, yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 774 kişi terörden, 4 bin 475 kişi uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 101 kişi düzensiz göçle mücadele kapsamında toplam 5 bin 350 kişi gözaltına alındı.

Diğer yandan son bir haftada yurt içinde toplam 7 ölü, 4 sağ/yaralı, 12 teslim olmak üzere toplam 23 teröris etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde, 3 ilde 13 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirildi. 25’i ağır ve uzun namlulu toplam 34 silah, 24 adet el bombası, 303 kilogram patlayıcı madde, 45 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi. 3 bin 48 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

TERÖRİSTLERİN GEÇİM KAYNAĞI UYUŞTURUCUYA VURGUN

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 3 bin 438 operasyonda 2.976 kilogram esrar, 273 kliogram eroin, 1 kilogram kokain, 6 kilogram metamfetamin, 1 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 48 kilogram afyon, 19 bin 817 adet ectasy, 5.400.463 adet captagon, bin 423 sentetik ecza, 4 bin 688 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca 513 bin 506 paket kaçak sigara, 55 bin 723 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 4 bin 475 kişi gözaltına alındı. 

İHA

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Terörist
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