Bu anlamda MOTAŞ’ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Her 23 Nisan’da çocuklara şehir turu attırarak sevinçlerine ortak olan MOTAŞ, bu yıl da geleneği bozmuyor” denilerek şunlar kaydedildi:

GENEL MÜDÜRDEN DAVET

“Çeşitli hediye ve ikramların yapıldığı turda çocuklar, gönüllerince eğlenecek, palyaço gösterisiyle 23 Nisan neşesine neşe katacak. Malatyalı öğrenci velilerine çağrıda bulunan Genel Müdürümüz; ‘güvenli oluşuyla toplu taşıma araçlarının başını çeken trambüslerle yapacağımız şehir turuna sizleri de bekliyoruz. Çocuğunuzun elinden tutarak ona unutulmaz bir gün yaşatın. Milli duyguların tavan yaptığı böyle bir günde çocuğunuzun bu havayı teneffüs ederek yarınlara hazırlanmasına aracılık edin’ diyerek süslenen trambüslerle yapılacak şehir turuna davette bulundu.”

4 TUR YAPILACAK

Öte yandan 23 Nisan Pazar günü saat 09.00’dan başlayarak 11.00, 13.00 ve 15.00’te olmak üzere toplam 4 tur yapılacak ve MAŞTİ’den başlatılan turlar İnönü Üniversitesi kampus alanını dolaştıktan sonra MAŞTİ’de tamamlanacak.

SELAHATTİN BAYRAK