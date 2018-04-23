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23 Nisan ‘Çocuk Bayramı’

23 Nisan Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarih olarak kayıtlara geçen önemli günlerden biri olarak kutlanıyor.Bilindiği gibi 23 Nisan 1920’de Birinci Büyük Millet Meclisinin açıldığı ve Atatürk’ün 23 Nisan 1924’te de bugünü bayram olarak kutlamayı ilan ettiği zamandır.

23 Nisan ‘Çocuk Bayramı’

23 Nisan Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarih olarak kayıtlara geçen önemli günlerden biri olarak kutlanıyor.Bilindiği gibi 23 Nisan 1920’de Birinci Büyük Millet Meclisinin açıldığı ve Atatürk’ün 23 Nisan 1924’te de bugünü bayram olarak kutlamayı ilan ettiği zamandır.

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:54
23 Nisan ‘Çocuk Bayramı’

23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan ederek ilk defa 1929 yılında ‘Çocuk Bayramı’ olarak kutlanmaya başlanmasını sağlıyor ve bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak Türkiye’nin her yerinde kutlanıyor.

3 GÜNLÜK TATİL

23 Nisan bu yıl da her yıl olduğu gibi resmi kurumlarda resmi tatil olup, öğrenciler 23 Nisan’ın Pazartesi gününe denk gelmesi dolayısıyla hafta sonu ile beraber 3 gün tatil yapmış oldu. Yarın ise öğrenciler ders başı yapacak.

Her yıl 23 Nisan’da olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve Malatya’da da okullarda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli gösteriler ve etkinliklerle kutlanıyor.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
23 NisanTATİL
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