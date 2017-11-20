CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın koordinatörlüğünü yaptığı Emek Büroları tarafından Taşeron İşçilik Kurultayı düzenlendi. Çalıştaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, HAK-İŞ Genel Sekreteri Osman Yıldız, taşeron işçi temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler ve çok sayıda taşeron işçi katıldı.

“ONLARCA YILDIR KANAYAN YARA”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, “Kadro vereceğiz diyorlar bugün çok sayıda kamu kuruluşlarından yazılar gidiyor ‘Taşeron sözleşmelerini 3 yıl yapacaksınız’ diye. Merak ediyorum, kadroyu yılbaşına kadar verecekseniz bu yazıları niye yazıyorsunuz? Bizi asla kandıramazlar taşeron işçileri kadro alıncaya kadar mücadelesini vereceğiz. 10’larca yıldır kanayan bir yaradır. Taşeron işçisi 21. yüzyılın kölesi değil, taşeron işçisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onurlu bir bireyi olmak durumunda ikinci sınıf vatandaş değil, birinci sınıf vatandaşı olmak zorundadır” diye konuştu.

“ASGARİ ÜCRET EN AZ 2 BİN LİRA OLMALI”

Kılıçdaroğlu, “2002 yılında bize verilen bildiğimiz rakamlar 387 bin taşeron işçisi varken bugün bu sayı 2 milyonu aşmış durumda. Taşeron işçiler 21. yüzyılın emek köleleridir. İş güvenceleri yok. Asgari ücretin en az 2 bin lira olması gerekiyor. Bir ay devletin başbakanına, cumhurbaşkanına, müsteşarına versinler bin 400 lira ile bir ay geçinsin” ifadelerini kullandı.

“EMEKÇİLERİN SORUNLARINI CHP GÜNDEME GETİRİYOR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, Emek Büroları olarak Kıdem Tazminatı Çalıştayı’nın ardından ikinci çalıştayı taşeron işçilik ile ilgili düzenlediklerini kaydederek, “Bugün Türkiye’de emekçilerin sorunlarının gündeme gelmesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin çabaları sonucudur. Eğer asgari ücret şu anki noktaya geldiyse, bu, 7 Haziran öncesi, asgari ücret en az bin 500 lira olmalı diyen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu sayesindedir. Eğer bu ülkede taşeron işçilerin kadroya alınması gündemdeyse, bu her zaman taşeron işçisinin sesi olan ve her daim haklarını savunan Kemal Kılıçdaroğlu sayesindedir” dedi.

“DÜNYA SİYASİ TARİHİNİN EN UZUN ÇALIŞMASI”

Taşeron işçilerin, yıllardan bu yana ülkenin dışlanan ve ötelenen kesimi olduğunu, her olayda “kandırıldık” diyenlerin, taşeron işçisini hep kandıran olduklarını kaydeden CHP Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, “Taşerona kadro meselesi dünya siyasi tarihinin en uzun süren çalışmasıdır. Yıllardır her mikrofon uzatıldığında, “çalışmalar sürüyor” denilen, ama hiç bitmeyen bir çalışmadır. Bu süreçte sayısız kez çalışmalarda sona yaklaşılmış ama o sona nasılsa bir türlü varılamamıştır. Herhalde hepimiz bu çalışmalardan kadro çıkmayacağına eminiz” ifadelerini kullandı.

Konfederasyon temsilcilerinin konuşmalarının ardından, çalıştay 3 ayrı oturum halinde devam etti. Çalıştayın sonunda CHP, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK’in ortaklaştığı ‘Taşeron İşçilik Çalıştayı Sonuç Bildirgesi” kamuoyuna açıklandı.

HABER MERKEZİ