10 Ağustos 2017 Perşembe

21 kişi tutuklandı

Aralarında Malatya’nın da bulunduğu 18 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, ByLock kullandığı tespit edilen 21 kişi tutuklandı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 11:49
21 kişi tutuklandı

  FETÖ/PDY’nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin, Kütahya, Kastamonu, Tokat, Yozgat, Antalya, Hatay, Bitlis, Kocaeli, Kahramanmaraş, Çanakkale, Malatya, Batman ve Manisa illerinde 64 ayrı noktada 50 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda yakalanan 31 kişiden 21'i tutuklanırken, 10'u hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İHA
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