MALET arkası ağaç dikim alanına 8 yüz 50 çam ağacı dikildi. Ağaç dikim organizasyonuna Orman İşletme Müdürü Yakup Karaali de katıldı. Ağaç dikimi öncesi bir konuşma yapan, Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube Başkanı Kerem Yıldırım, “Ülkemizin geleceğine katkıda bulunmak üzere fidan ve ağaç dikmek üzere buradayız. Eğitimciler biliyorsunuz iki türlü fidan yetiştiriyorlar. Bir tanesi ülkemizin geleceğini teslim alacak olan gelecekte ülkemizi yönetecek olana çocuklarımızı, gençlerimizi asıl fidanlarımızı uzun vadeli yetiştirirken, aynı zamanda ülkemizin çevre güzelliğine katkıda bulunmaz üzere bugün inşallah fidan dikeceğiz. Ülkemizin, ilimizin güzelleşmesi için, gelişmesi için, daha ileriye gitmesi için yapmamız gereken ne varsa bu anlamda şu ana kadar yaptık bundan sonra da inşallah bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

16 Nisan’da yapılacak referandumla ilgili konuşan Yıldırım, “İnşallah ülkemiz 16 Nisan’dan sonra daha güzel bir sabah uyanacak ve hem fiziki anlamda hem de manevi anlam da gelişmiş bir ülkenin ilerlemesini ve daha ileriye gitmesini hep birlikte görmüş olacağız” diye konuştu.

İHA