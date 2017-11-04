Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından yürütülen 'Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi Projesi'nin (ESYEM) kapanış toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Bizde birlik var, bizde huzur var. 16 yıldır istikrar var. İnşallah bu istikrar sizlerin de desteği ile devam edecektir. Siyasi istikrar olduğunda ekonomik istikrar da beraberinde geliyor. Ekonomik istikrar demokratik istikrarı beraberinde getiriyor. İşte bu demokratik istikrarla, emin adımlarla 2019’a hep birlikte ilerliyoruz” sözlerini kaydetti.

CUMHURBAŞKANINDAN SELAM

“Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm ahilere selamı var.” diyerek konuşmasına başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “Biz özellikle her alanda, sanatın, ticaretin, mesleğin, olgunluğun, doğruluğun, ahlakın bütünleştiği bir alaşımı temsil ediyoruz esnaflar olarak. Ben kendimi de bunun içerisine katıyorum. Esnaf bir babanın kızı ve esnaflıktan siyasete gelen bir kardeşinizim. Dolayısıyla, sosyal ekonomik alandaki yaptığımız tüm çalışmaların ahlakla buluştuğu bir meslektir ahilik, esnaflık. Bu güçlü bir alaşımdır; birbirinden ayrılmaz. Esnafımızın, eli açık, kapısı açık ve sofrası acıktır. Esnaf eline, beline ve diline sahiptir. Ahilik, Anadolu’da ilk yerleşik hayata geçmesinde sonrasında Kurtuluş Savaşı’nda yurdumuzu, vatanımızı, bayrağımızı ve milli kurtuluş sürecinde onu bir kez daha göstermiştir. Ve yine esnaflarımız Kurtuluş Savaşı’nda vermiş olduğumuz mücadelenin aynısını yine 15 Temmuz’da göstermiştir. Onlar canlarını siper ederek, topa, tüfeğe karşı göğüslerini siper ederek, demokrasi mücadelesi vermişlerdir. Bayrağı için, devleti için, milleti için, ezanı için kendilerini gözünü kırpmadan tankların önüne atmıştır. Bu vesileyle liderimiz Erdoğan ile meydanlara çıkarak demokrasi mücadelesi verdikleri için esnaf ve sanatkar camiasına çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

ÇOK GÜÇLÜ BİR ESNAF TEŞKİLATINA SAHİBİZ

Ahiliğin önemine dikkat çeken Çalık, “Kadim bir medeniyetimizdir Ahilik Medeniyeti. Baciyan-i Rum ile birlikte, kadınlarımızla birlikte Anadolu’nun esnafları Anadolu Kadınları ile birleşip güçlü bir sivil inisiyatif oluşturmuş vaziyette. Yaklaşık 10 milyon esnafımızın var. Aslında çalışanlarımıza baktığımızda çok güçlü bir teşkilata sahibiz. Esnaflarımızın vatanseverliği bizim için çok anlamlıdır” diye konuştu.

KADİM MEDENİYETİMİZİN ÖRNEĞİ

Çalık konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin geçmiş dönemine şöyle bir kısaca bakmak lazım.2002’ye kadar nasıl geldiğimize bakmak lazım. Esnafımız en son ana gelene kadar asla kendini sokağa atmaz. 2001 krizinin yaşandığı dönemi hatırlayın. Başbakanlık girişinde bir esnafımızın nasıl kasa fırlattığını iyi hatırlayın. O esnafın o hale nasıl geldiğini, esnafın içler acısı halini hepiniz biliyorsunuz. Ve o bilinçle sizler hükümetimize, AK Parti’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a hep sahip çıktınız. AK Parti olarak esnafımızla, hep yan yana kol kola yürüdük. Ve 2002’deki yaşadığımız krize dönüp baktığımızda, ekonomik göstergelerimizde bugünkü iyileşme rakamlarına baktığımızda size verilen desteklerin ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. O 2002’deki 230 milyar dolarlık milli gelirimiz, 861 milyar dolara ve bugün kişi başına düşen milli gelirimiz 3 bin 581 dolardan 10 bin 883 dolara çıkmış vaziyette. Bununla birlikte siz esnaflarımıza yönelik çok önemli düzenlemeler yaptık. Hükümetimizin ilk kurulduğu andan itibaren en önemli çalışmalarımızı esnaflarımıza yönelik yaptık. Mesleki Yeterlilik, elimize aldığımız diplomadan öte kadim medeniyetimizde ahilik kültürü her halükarda Cumhurbaşkanımın söylediği eğer yeterli değilsen pabucunun dama atıldığı dönemler vardı. Biz esasen o zaman Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun en önemli göstergelerini tüm dünyaya gösterdik. Bugün AB ile yapmış olduğumuz o projelerde aslında bizim bugünkü kadim medeniyetimizden alınmış örneklerdir.”

HEP BERABER HAREKET EDİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Ekonomimizin omurgasını esnaflarımızın oluşturduğunu düşünüyorum. Küçük esnaf ekonomimizin omurgasıdır. Biz esnafıyla, siyasetçisiyle, memuruyla, Sivil Toplum Örgütleriyle, 7’den 70’e ekonominin büyümesi için, refahın yükselmesi için, Türkiye’de istikrarın, huzurun ve birliğin olması için hep beraber hareket ediyoruz. Bizde birlik var, bizde huzur var; 16 yıldır istikrar var. İnşallah bu istikrar, sizlerin de desteği ile devam edecektir. Siyasi istikrar olduğunda ekonomik istikrar da beraberinde geliyor. Ekonomik istikrar demokratik istikrarı beraberinde getiriyor. İşte bu demokratik istikrarla, emin adımlarla 2019’a hep birlikte ilerliyoruz. Sizin sunmuş olduğunuz hizmetlerle ve sizin ahlakınızla bütün topluma yaygın bir şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. ESYEM Projesini hepimiz çok önemsiyoruz. Bunun daha da geliştirilmesi kanaatindeyiz. Hem ESYEM hem Mesleki Yeterlilik Kurumu hem de Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün ihyası ile birlikte biz özellikle mesleklerde kalifiyeli eleman ve diplomalı eleman sayısını artırıp her yerde tüm ülkelerde bunun akredite olmasını sağlayacağız” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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