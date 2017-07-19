Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Vahap Boztepe, “Ben özellikle Malatya’da siyaset yapan bütün siyasetçilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü uzun süredir yöneticilik yapıyorum, eski hastanelerde çok zor şartlarda ve ilkel şartlarda hizmet veriyorduk. Sağlıkta dönüşümle birlikte gerçekten çok kaliteli hizmet vermeye başladık. Malatya adeta bir sağlık cenneti oldu. Emeği geçen bütün siyasetçilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

2019’DA BİTİRECEĞİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “Malatya’da sağlık yatırımlarımız devam ediyor. Yeni Devlet Hastanesi’nin yanına 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyordu. Yer teslimleri yapıldı ve müteahhit firmamız Mart ayı itibariyle teslim edilen 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizin inşaatına başladı. Nasip olursa 2019 yılının sonu itibariyle hastanemizi bitirmeyi ve Malatyalı hemşerilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. ‘Malatya sağlık turizminin başkenti olsun’ diye bir hedef koyduk. ‘Sağlık şehri Malatya olsun’ dedik. 800 yataklı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanemiz hizmetine devam ediyor. Hemen yanında 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin inşaatına başlandı. Özellikle yeni doğan yoğun bakım konusunda çok ciddi şikayetler ve sıkıntılar yaşıyorduk. 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile birlikte bu konuda da yeni doğum yoğun bakım konusundaki sıkıntıları da çözmüş olacağız.

Çalık, 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin belirtilen süreden daha önce yapılarak hizmete gireceğini kaydetti.

FİZİK TEDAVİ MERKEZİ’NİN DE İNŞAATI BAŞLAYACAK

Öznur Çalık, “Çok önemli bir hastane daha yapacağız; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Hastanesi. Türkiye nüfusu her geçen gün yaşlanıyor. Şu anda yüzde 8.2 oranında yaşlı nüfusumuz var. 2070 yılına doğru yaşlı nüfus oranı yüzde 30’a yaklaşacak. Bu vesileyle yaşlı nüfusumuzun fizik ve tedaviye olan ihtiyacının şimdiden karşılanabilmesi için yapılacak olan hastanemizde Malatya’mızın sağlık turizminin başkenti olması için atılan çok önemli adımlardan bir başkası” diye konuştu.

HABER MERKEZİ