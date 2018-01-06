Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı hizmet içi eğitim programlarına başladı. İletişim, Ekip Çalışması ve Liderlik konulu hizmet içi eğitim semineri 12 gün sürecek.

Yeni yılın ilk eğitim semineri ‘İletişim, Ekip Çalışması ve Liderlik’ konularında verilmeye başlandı.

12 GÜN SÜRECEK

“İletişim, Ekip çalışması ve Liderlik” konulu eğitim seminerine eğitim koçu Şafak Keklik konuşmacı olarak katılıyor. 12 gün sürecek eğitim seminerine Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı personeller katılıyor.

SIKI BİR EKİP ÇALIŞMASI İYİ BİR İLETİŞİMDEN GEÇİYOR

Sıkı bir ekip çalışmasının iyi bir iletişimden geçtiğini belirten Keklik, “Hayatta başarılı insanların hikâyelerini okuduğumuzda, karşımıza mutlaka hep iletişim ve iyi bir ekip çalışması çıkar. Lider olmayı sağlayan en önemli özellikler bunlara sahip olmaktır. Sosyal hayatta da, iş hayatında da olmazsa olmazlarımız bunlardır. Sosyal hayatta iyi bir iletişime sahip değilsen, aile bağların güçsüz ve zayıf kalır. Bu da bazı problemleri beraberinde getirir. İş hayatının sosyal hayattan farkı yoktur. İletişimin zayıfsa iyi bir ekip kuramazsın, liderlik edemezsin ve başarısız olursun” diye konuştu.

HABER MERKEZİ