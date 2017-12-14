Konuyla ilgili açıklama yapan başkan Çakır yaptığı açıklamada, “Turgut Özal Tabiat Parkı içerisindeki çalışmalarımızın son etabına geldik. Bu etaptaki çalışmalarımızda büyük bir aşama kaydettik. Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğü Doğal Yaşam Parkı alanımız vatandaşlarımızın çocukları ile birlikte çok güzel vakit geçirebilecekleri bir alan olacak.”dedi.

AHŞAP KÖPRÜLER İLE BİRLEŞTİRECEĞİZ

Turgut Özal Tabiat Parkı hakkında da basına bilgi aktaran Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Doğal yaşam alanı olarak düzenlemekte olduğumuz bu yer daha önceden atıl bir vaziyette, ağaçların kuruduğu bakımsız bir bölgeydi. Bu bölgemize yetişmiş binin üzerinde çeşitli cins ve türden ağaç dikimi gerçekleştirdik. Çevre düzeni ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüğümüz alan içerisinde, akvaryum, kuş bahçesi, hayvanat bahçesi ve kafeteryası ile güzel bir park oluşturuyoruz. Farklı temaların bir arada olduğu, güzel bir doğal yaşam alanını Malatya’ya kazandırmış olacağız. Turgut Özal Tabiat Parkı içerisindeki çalışmalarımızı son etap ile tamamlayacağız. Bir sonraki etapta ise Mişmiş Park ile Turgut Özal Tabiat Parkı’nı ahşap köprüler ile birleştireceğiz. Yaklaşık 700 dönümlük bir alan park alanına dönüşmüş olacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Malatyalı hemşerilerimizin çocukları ile birlikte gününü rahatlıkla geçirebilecekleri güzel bir mekânı Malatya’ya kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ