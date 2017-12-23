Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında gerçekleştirilecek sınavlara girecek adayların merakla bekledikleri ÖSYM Sınav Takvimi yayınlandı. 2018 sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte sınavların ne zaman yapılacağı da belli oldu. Uzun süredir bu yılın sınavları için hazırlık yapan adayların merakla beklediği ÖSYM Sınav Takvimi, merak edilen bilgilerin ortaya çıkmasını sağladı. Takvimin açıklanmasıyla birlikte hangi sınavın ne zaman yapılacağı belli olurken, sadece sınavların değil aynı zamanda başvuruların ne zaman başlayıp ne zaman biteceği de ve sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da yer alıyor.

İŞTE 2018 ÖSYM SINAV TAKVİMİ...

Buna göre 23-24 Haziran 2018'de uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvurular, 1 Mart-21 Mart 2018'de alınacak. Sınav sonuçları ise 31 Temmuz'da açıklanacak. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz 2018'de düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak. Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

İHA