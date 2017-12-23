23 Aralık 2017 Cumartesi

2018'de hangi sınav ne zaman yapılacak?

Milyonlarca öğrenci 2018 yılında KPSS Lisans ve Ortaöğretim, ALES, YKS, İSG, TUS, YDS sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Malatya’da da bu yıl binlerce öğrencinin bu sınavlara girmesi bekleniyor.

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:50
2018'de hangi sınav ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında gerçekleştirilecek sınavlara girecek adayların merakla bekledikleri ÖSYM Sınav Takvimi yayınlandı. 2018 sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte sınavların ne zaman yapılacağı da belli oldu. Uzun süredir bu yılın sınavları için hazırlık yapan adayların merakla beklediği ÖSYM Sınav Takvimi, merak edilen bilgilerin ortaya çıkmasını sağladı. Takvimin açıklanmasıyla birlikte hangi sınavın ne zaman yapılacağı belli olurken, sadece sınavların değil aynı zamanda başvuruların ne zaman başlayıp ne zaman biteceği de ve sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da yer alıyor.

İŞTE 2018 ÖSYM SINAV TAKVİMİ...  
Buna göre 23-24 Haziran 2018'de uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvurular, 1 Mart-21 Mart 2018'de alınacak. Sınav sonuçları ise 31 Temmuz'da açıklanacak. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz 2018'de düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak. Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

İHA

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 22 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 21 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017