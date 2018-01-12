AK Parti Malatya İl Teşkilatı 2017 yılı değerlendirme ve 2018 yılı yol haritası istişare toplantısını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, Meclis üyeleri ve İl İcra Kurulunun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

AK Parti Malatya İl Başkanlığında gerçekleşen toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, “13 ilçemizin ilçe kongrelerini gerçekleştirdik. Geçen hafta itibariyle Kadın Kollarımız ve Gençlik Kollarımızın da kongreleri tamamlandı. Genel Merkezimizden Şubat ayı içerisinde alınacak bir tarihle Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın programına göre İl Kongremizi de gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

FRENE BASMAMIZI İSTEYENLER OLACAKTIR

2017 yılının değerlendirmesinde bulunan Kahtalı, “Gerek ülkemiz, gerekse ilimiz açısından hayırlı bir yılı daha geride bıraktık. Türkiye, 3. çeyrekte yüzde 11,1’lik rekor büyüme performansıyla söylemlerimizdeki haklılığı da ortaya koydu. İhracatın, yatırımların, sanayinin güçlü katkı yaptığı bu büyüme gerçekleşmesini 2018’de de sürdürmek temel hedefimizdir. 2017 yılı itibariyle yüzde 7'yi aşan bir büyüme oranı ile karşılaşabiliriz. Bu oranlar gelişmekte olan Büyük Türkiye’yi dünyada sayılı ülkeler arasına sokacaktır. Buna mukabil büyümememizi isteyen, frene basmamızı isteyenler de olacaktır. Bunlara kulak asmayacağız ve 2023 hedeflerimiz kapsamında başta tarımda, sanayide, ihracatta ve istihdam da olmak üzere tüm alanlarda büyümeye devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.

Başkan Kahtalı, “İlimiz kapsamında da Kuzey Çevreyolu, şehrimizin en büyük geçim kaynağı olan kayısı lisanslı depoculuk, Battalgazi bölgemizde eski devlet hastanesi yerine 300 yataklı tam donanımlı yeni bir devlet hastanesi, Onkoloji Hastanesi, birinci sınıf sağlık ve sağlık turizm merkezi, yüksek hızlı tren, ihtisas organize sanayi bölgeleri, büyük fuarlara ev sahipliği yapacak fuar şehri, çevreci yenilebilir enerji yatırımlarının hayata geçmesi ile ilimizin ülkemiz de öncü ve marka şehirlerden birisi haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

KANGREN SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ

Mevsimlik işçiler hakkında konuşan Kahtalı, “2017 yılının sonlarında Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ülkemiz de toplamda 1 milyon vatandaşımızı ilgilendiren taşeron konusu ve mevsimlik geçici işçilerimizin çalışma sürelerinin 9 ay 29 güne uzatılması ile bir sorun daha tarihe karışmış oldu ve yine kangren olmuş sorunlar AK Parti hükümetleri tarafından çözüme kavuşturulmuştur. Cumhuriyet tarihinde tek kalemde en büyük devletleşme adımı olan bu süreç her kesimde memnuniyetle karşılanmıştır. Biliyorsunuz bizim sloganımız ‘Onlar konuşur AK Parti yapar.’ AK Parti bir söz vermişse mutlaka yerine getirir” sözlerini kaydetti.

Kahtalı, sözlerinin devamında özetle şunları kaydetti:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır nezdinde AK belediyelerimiz de tüm kademelerde çalışan arkadaşlarımıza da bir teşekkür de bulunmamız gerekiyor. Gerek hayata geçirdikleri projeler ile gerekse yatırımı devam eden projeler ile İlimizin yaşam standartlarını hem yükseltiyor hem de en uzak ilçelerimizdeki vatandaşlarımıza da en hızlı şekilde hizmet ediyorlar.

YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyemiz Türkiye’ye örnek olacak Çöpten Elektrik Üretme Tesisi ile güneş enerjisi santrallerinden katı atık sahasına kadar teknolojik ve yenilikçi çalışmalar ile şehrimize vizyon katıyor ve gelecek 50 senemizin yatırımını planlarken bir yandan da semt konakları, sosyal tesisler, yaşam merkezleri, okuma salonları ve gerek engelli gerekse de kadınlarımıza özel spor merkezleri ile şehrimizin sosyal ve Kültürel anlamda yatırımlarına devam ediyorlar.

Battalgazi ve Yeşilyurt merkez ilçe belediyelerimizin de gerek sosyal belediyecilik gerekse de kültürel anlamda şehrin tüm noktalarına hizmet götürerek AK belediyecilik anlayışını bizlere yaşatmak için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle yapmış oldukları hizmetlerle şehrimizi daha yaşanabilir bir Malatya için takdire şayan çalışmalara imza atmaktadırlar.

Bizim yaklaşımımız ilkesel olarak bütünlük, birlik ve beraberlik ile herkesin şehrimize hizmet ettiği anlayış ile hareket etmektir."

HABER MERKEZİ