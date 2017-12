Türkiye’nin belirli bir market zincirinde satılmak üzere ucuz et getirilmesi kararı üreticiler ve esnafların büyük tepkisine neden olmuş, esnaflar zarar edecekleri düşüncesini dile getirmişlerdi. Aradan çok zaman geçmeden bu sefer de Sudan Tarım ve Orman Bakanı Abdullatif Ahmed Mohamed Ijaimi, “Eğer bir anlaşmaya varabilirsek Türkiye için yüksek kaliteli eti ucuza üretebiliriz. Fiyatı 4 dolardan daha fazla olmaz” sözleri ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek gibi. Sudan Tarım ve Orman Bakanının ucuz et konusundaki düşüncelerini değerlendiren Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, BUSABAH’a konuşarak düşüncelerini paylaştı.

Eti ithal etmekle sorunların çözülemeyeceğini daha önceden de söylediklerini hatırlatan Başkan Taneli, eğer bu mantıkla et ithal edilmeye devam edilirse yerli hayvan üreticisinin biteceğini, 2 yıl sonra da etin kilosunun çok fazla yükseleceğini ileri sürdü.

GEÇEN HAFTA TARIM BAKANIYLA GÖRÜŞTÜK

İthal etle et fiyatının düşmeyeceğini savunan Başkan Taneli, “Ben eti ithal etmekle et fiyatlarının düşürülebileceğine inanmıyorum. Biz geçen hafta Tarım Bakanıyla görüştük. Etin ithal edilmesini kendisinin de istemediğini ve bu sorunu çözeceklerini söyledi. Bu yıl içerisinde az miktarda gelecek ancak bundan sonraki yıllar et ithalatını yapmayacağını dile getirdi. Fakat et fiyatlarını yükseltmek isteyenler olursa devlet mutlaka buna müdahale etmek zorunda. Tarım Bakanı bundan sonra yerli üreticileri destekleyeceğini, devlete kayıtlı olan mezbahanelerde 250 TL devlet desteği verileceği, birlik üzerinden hayvan getirilirse de yüzde 10 olan Gümrük Vergisi’ni düşüreceğini de söyledi. Bu doğru bir karardır” şeklinde konuştu.

İYİMSERİM

Sudan Tarım Bakanının teklifinin kabul edilmeyeceği yönünde tahminde bulunan Başkan Taneli, “Eğer verilen sözler yerine getirilirse 2018 yılında üreticinin şaha kalkacağı yıl olacağı görüşündeyim ve bu konuda da iyimserim. Sudan Tarım ve Orman Bakanı Abdullatif Ahmed Mohamed Ijaimi’nin ‘Türkiye için yüksek kaliteli eti ucuza üretebiliriz’ teklifi kabul edilmez. Sudan’la ilişkiler yeni yeni geliştiği için belki sembolik şekilde az alınabilir ama kesinlik oradan karkas et getirileceğini düşünmüyorum” diye konuştu.









