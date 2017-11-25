Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık etti. Toplantı öncesi kısa bir konuşma yapan Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, tüm öğretmenlere ömür boyu huzur ve mutluluk diledi.

ÖĞRETMENLİK PEYGAMBER MESLEĞİDİR

Kendisinin de bir öğretmen olduğunu belirten Göğüs, “Bütün öğretmen arkadaşlarımın kendi mesleğinin kutsal ve büyüklüğünün farkında olmasını, hiçbir zaman aklından çıkarmamalarını istiyorum. Bu meslek peygamber mesleği, sahabe mesleği, ulular mesleğidir. Anne ve babalarımızın öğretmenlerimize saygı duymalarını, ufak-tefek hatalardan dolayı öğretmenlerimizi kırmamalarını diliyorum. Ayrıca basın mensuplarının öğretmenlerimiz hakkında haber yaparken iyice araştırmadan, olur-olmaz küçük olaylar yüzünden öğretmenlerimizi rencide etmemelerini temenni ediyorum” sözlerini kaydetti.

Başkan Vekili Hasan Göğüs ayrıca konuşmasında geçtiğimiz günlerde Cemal Gürsel Mahallesi’nde bazı evlerin kapı ve duvarlarının işaretlenmesi kınayarak, bu ülkedeki herkesin eşit ve kardeş olduğunu, kimsenin birlik ve beraberliği bozamayacağını söyledi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 2018 YILI BÜTÇESİ

Göğüs’ün konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri içerisinde yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin 2018 Mali Yılı Bütçeleri görüşülerek karara bağlandı. Büyükşehir Belediyesinin 2018 mali yılı bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda 556 milyon lira olarak kabul edildi.

İLÇE BELEDİYELERİNİN BÜTÇESİ

İlçe belediyelerin 2018 mali yılı bütçeleri ise; Battalgazi Belediyesi 165 milyon, Yeşilyurt Belediyesi 180.6 milyon, Doğanşehir Belediyesi 27 milyon, Akçadağ Belediyesi 16.2 milyon, Darende Belediyesi 40 milyon, Hekimhan Belediyesi 16.5 milyon, Pütürge Belediyesi 16 milyon, Yazıhan Belediyesi 11.7 milyon, Arapgir Belediyesi 10 milyon, Arguvan Belediyesi 8.8 milyon, Kuluncak Belediyesi 13.3 milyon, Kale Belediyesi 6.2 milyon, Doğanyol Belediyesi’nin de 3.6 milyon lira olarak kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı ücret tarifesi de Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda kabul edildi. Büyükşehir Belediye Meclisi ayrıca gündemde bulunan imar ağırlıklı diğer maddeleri de görüşerek karara bağlarken, bir kısmını ilgili komisyonlara havale etti.

Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısını 13 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’te yapmayı kararlaştırdı.

HABER MERKEZİ