2018 projelerinin bedeli 4 milyar TL

Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Ali Aytaç, kentte yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verdi. Aytaç, özetle şunları kaydetti:

“İlimizin 2018 yılı yatırım programında yatırımcı kamu kuruluşlarımızın (belediye yatırımları hariç) 8 sektörde 334 projesi yer almaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 4 milyar 864 milyon 97 bin TL’dir. 2018 yılı ödeneği 843 milyon 133 bin TL’dir. Söz konusu projelere ikinci dönem itibariyle 462 milyon 295 bin TL harcama yapılarak yüzde 55 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

PROJELERİN TUTARI 568 MİLYON 190 BİN TL

2018 yılı yatırım programında belediyelerimizin 138 projesi bulunmaktadır. Bu projelerin tutarı 568 milyon 190 bin TL, 2018 yılı ödeneği 333 milyon 307 bin TL, yıl içinde yapılan harcama miktarı ise 132 milyon 301 bin TL olup yüzde 40 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Genel olarak (belediye yatırımları dâhil) İlimizin 2018 yılı yatırım programında yer alan toplanı 472 projenin tutarı 5 milyar 432 milyon 287 bin TL, 2018 yılı ödeneği 1 milyar 176 milyon 440 bin TL'dir. Yıl ödeneğinde geçen yılın aynı dönemine göre 272 milyon TL artış sağlanmıştır. Yatırım projelerine 2018 yılı içinde 594 milyon 597 bin TL harcama yapılarak yüzde 51 oranında nakdi gerçekleşme kaydedilmiştir. 2018 yılı yatırım programında yer alan toplam 472 projemizin 62'u tamamlanmış, 253 proje devam etmekte, 125 proje ihale aşamasındadır. Genel olarak proje hazırlıkları devam eden 32 projeye de henüz başlanamamıştır.

SEKTÖREL DAĞILIM

2018 yılı yatırım projelerimizin sektörel dağılımı şu şekildedir: Projelerin 73'ü eğitim, 134'ü diğer kamu hizmetleri, 46'sı tarım, 107 'si ulaşım, 38'i sağlık, 51'i turizm-kültür, enerji ve 4'ü madencilik sektöründe yer almaktadır.

2018 yılı yatırım ödeneklerinin miktar ve oran olarak sektörel dağılımı ise şu şekildedir: Ulaştırma sektörüne 402 milyon 728 bin TL (yüzde 34), diğer kamu hizmetlerine 295 milyon 324 bin TL (yüzde 25 eğitime 135 milyon 15 bin TL (yüzde 11), tarım'a 143 milyon 95 bin TL (yüzde12), sağlığa 117 milyon 992 bin TL (yüzde 10), kültür turizme 52 milyon 919 bin TL (yüzde 5) ve enerji-madencilik sektörlerine 29 milyon 366 bin TL (yüzde 3) ödenek tahsis edilmiştir.”

Vali Yardımcılarından Mehmet Ali Aytaç’ın konuşmasının ardından sırayla söz alan kurum müdürleri de yatırım ve projeler hakkında bilgi verdi.