Malatyalı siyasetçiler tarafından 2016’nın Eylül ayında Malatya’ya yeni bir adliye sarayı, Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerine yeni cezaevleri yapılacağı açıklanmıştı. Yeni yapılacak Malatya Adalet Binasının proje incelemesinin bittiğini ve ihaleye hazır olduğunu bildiren siyasiler, adliye sarayının inşaatına en kısa sürede başlanacağını, yeni sarayın Malatya’ya ve adına yakışır olacağını ifade etmişlerdi.

51 BİN METREKARE KAPALI ALANA SAHİP OLACAK

Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda Malatya Adliye binasının kente yakışmadığı, adaleti tesis eden kişilerin görev yaptığı bu mekânların ismine yakışır şekilde ‘Saray’ gibi olması gerektiği dile getirilmiş, 51 bin metrekare kapalı alana sahip yeni adliye binası projesinin tamamlandığını, ihaleye hazır hale getirildiğini belirtilmişti. Adliye hizmet binasının yapılacağı yerin kısa süre içerisinde kesinleştirilmesinden sonra da ihale süreci tamamlanarak inşaatına başlanacağını ifade edilmişti. Öte yandan mevcut Adliye binasının 17 bin metrekare kapalı alana sahip olduğu da bildirilmişti.

“ÜZÜNTÜ VERİCİ”

Bu anlamda yeni Adliye Sarayı projesinin Malatya İli 2018 Yılı Yatırım Programı kapsamına alınmadığı öğrenildi. Konuyla ilgili bilgiler veren Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, “Bunu duyunca üzüldük. Yeni Adliye binasının 2018'de yatırım programına alınmaması Malatya açısından üzüntü verici bir durumdur. Yargının içinde bulunduğu Malatya'da bu durumun sıkıntılı olduğunu, önce fiziki koşulların daha iyi koşullara alınması gerektiğini, diğer taraftan yeni açılacak mahkemelerin yeni ihtiyaç duyulan mahkemelerin açılamadığını, savunmanın, baronun ve diğer başsavcılığın ve mahkemelerin yerlerinin yargının olur ve vakarına yakışır durumda olmadığını belirtmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.









TAHİR ÖZÇELİK