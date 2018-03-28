"2018-2020 EYLEM PLANIMIZDA SON AŞAMAYA GELDİK"

Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUSDER) 2. Olağan Genel Kurulu ve ödül töreni, Bakan Arslan'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Ankara Otel'de düzenlenen genel kurulda konuşan Bakan Arslan, akıllı ulaşım sistemlerinin gelişmesinde gayret gösteren, proje üreten, fikri olan kurumları veya kişileri teşvik eden bu ödül töreni gibi organizasyonların farkındalık oluşturması bakımından çok önemli olduğunu ifade etti. Dünyada yaşanan gelişmelerin oldukça hızlandığına dikkat çeken Arslan, "Bu gelişime ve değişime ayak uyduramayan toplumlar maalesef geri kalmış ülkeler arasındaki yerini almak zorunda kalırlar. Bugün artık ülkelerin gelişmişlik seviyeleri, erişim altyapısıyla doğru orantılı. Kişi başına düşen milli gelir, okur yazar oranları gibi değerler, ülkelerdeki eşit yaşam koşullarının sağlanması gibi göstergeler çağdaş medeniyet seviyelerini belirlemekte yeterli olmuyor. Bunların yerine kullanılan bilişim değerleri, refahı belirlemede daha belirleyici olmaya başladı. Attığımız her adımı da bu bahsettiğim gerçekler üzerinden atmalı, stratejilerimizi de buna göre belirlemeliyiz. Artık bu bir tercih değil, zorunluluktur. Biz de tam da bu nedenlerden dolayı bilgi toplumu olma hedefini koyduk. Bu hedef doğrultusunda hızlı adımlar attık ve çok güzel sonuçlar elde ettik" şeklinde konuştu.

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ 2023 STRATEJİSİ

Son 15 yılda Türkiye’de bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin Türkiye'yi hızla bilgi toplumu olma hedefine yaklaştırdığını kaydeden Arslan, 2000’li yılların başında batılı ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’nin bilişimde esamesinin bile okunmadığını ifade ederek, bugün gelinen son noktaya dair değerlendirmelerde bulundu. Dünyanın en iyi altyapılarından birinin Türkiye'de kurulu olduğunu dile getiren Arslan, "Fiber altyapı uzunluğu 325 bin kilometreyi geçti. Yurt dışı internet çıkış kapasitemiz 20 gigabit iken, tam tamına 477 kat artarak 9.3 terabite çıktı. Yine dünyanın en hızlı 4,5G haberleşme altyapılarından biri Türkiye’ye kuruldu. Sektörün önünü açacak yasal düzenlemeler hayata geçirildi, sektöre yönelik her türlü adımda sektör paydaşları ile birlikte hareket edildi. Vergiler düşürüldü, fiber yatırımının yaygınlaştırılması ve hızlandırılması için geçiş hakkı ve tesis paylaşımına yönelik düzenlemeler yapıldı. Şu anda da ihtiyaca göre ilave düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz. Tabii ki bilişim altyapısının gelişmesi ile birlikte kullandığımız bütün araç ve gereçler de gittikçe akıllanıyor. Kullanılan araç ve gereçler akıllı hale geldikçe hata yapma oranı, kazaların meydana gelme oranı azalıyor. Bu noktada bizler de akıllı ulaşım sistemleri 2023 stratejimizi belirledik, 2014-2016 Eylem Planımızı yürürlüğe koyduk. Başarıyla tamamlanan 2014-2016 Eylem Planımızdan sonra 2018-2020 Eylem Planımızı hazırlamaya başladık, son aşamaya geldik. Bu planda da misyonumuz, tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojiyi kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturmaktır. Bu noktada akıllı ulaşım sitemleri altyapısını geliştirirken, veri paylaşımı ve güvenliğini de sağlamak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Halihazırda dağınık yapı sergileyen toplu taşıma ödeme sistemleri için ulusal Tek Kart Ödeme Sistemi eylemi ile araç ve şehirden bağımsız tüm ulaşım modlarında kullanılabilecek bir yapı oluşturacağız" diye konuştu.

Akıllı ulaşım sitemleri noktasında karayolu ağı ve karayolu ağının diğer ulaşım modları ile olan ara yüzleri dikkate alınarak Karayolu Ağı Akıllı Ulaşım Sistemleri Mimarisi Taslağı ile Uygulama Planı'nın hazırlandığını anımsatan Arslan, "Kazaların yaklaşık yüzde 70’nin meydana geldiği kavşakların trafik güvenliğini arttırmak amacıyla ana koridorlarımız başta olmak üzere gerekli tüm düzenlemeleri yapıyoruz. Birbirini takip eden sinyalize kavşaklarda durmadan sabit hızda geçişi sağlayan yeşil dalga uygulamalarını yaygınlaştırıyoruz. Gelişmiş ülkelerde bulunan affeden yol uygulamalarını ülkemizde uygulamaya başladık. Hız yönetimi, yolların geometrik standartlarının düzenlenmesi, oto korkuluklarda enerji sönümleyici sistemlerin uygulanması, yani bir çarpma anında oluşacak enerjiyi emerek şiddeti azaltmak, yoldan çıkan araçların tekrar yola dönüşlerinin sağlanması, acil kaçış rampaları. Bunlar affeden yol sisteminin başlıca uygulama alanları olarak söylenebilir" ifadelerini kullandı.

"KARAYOLLARIMIZI 15 BİN KİLOMETRELİK FİBER OPTİK KABLO İLE ÇOK AKILLI HALE GETİRİYORUZ"

Karayollarını Avrupa’nın en iyi akıllı ulaşım sistemlerinden birine kavuşturmak için çok önemli bir çalışma başlattıklarını aktaran Arslan, "Karayollarımızı tam tamına 15 bin kilometrelik fiber optik kablo ile çok akıllı hale getiriyoruz. Bu planlama çerçevesinde Kayseri’den Antalya’ya, Samsun’dan Aydın’a, Edirne’den Kahramanmaraş’a kadar toplam 4 bin 387 kilometrelik kısmının planlamasını yaptık. Üç kesim halinde projelendirdiğimiz projenin pilot uygulamasını Antalya’da 515 kilometrelik kısımda başlatmıştık. Bu pilot proje kapsamında fiber altyapısı 2018 yılı sonunda tamamlanacaktır. Bu kesimi kapsayan koridor üzerinde yer alacak akıllı ulaşım sistemlerinin kurulmasına yönelik danışmanlık hizmeti ihalesi yapılmış olup, ihale süreci devam etmektedir. 3 bin 672 kilometrelik kesiminin tamamının ihalesini önümüzdeki günlerde yapmayı planlıyoruz. Pilot proje kapsamında fiber altyapının tamamlanmasından sonra 515 kilometrelik birinci kesim için üst yapıda kameralar, değişken mesaj vericiler, meteorolojik istasyonlar, karayolları trafik radyosu gibi akıllı ulaşımın bileşenleri de danışmanlık hizmetinin ardından 2019 yılında ihale edilecektir. Bu proje ile yollarımızı akıllandıracağız ve tüm sistemleri birbirine entegre hale getireceğiz. Ayrıca kurulacak bu altyapı, gelecekten kullanılması planlanan otonom, yani sürücüsüz araçlar için de kullanılabilecek kapasitede olacaktır. Burada amacımız insanın rolünü azaltan ve yol boyunca araçlara yön, kaza önleme gibi konularda destek sunan akıllı yollara sahip olmamızdır. Bu noktada trafik yönetim merkezlerinde toplanacak verilerin, farklı amaçlar doğrultusunda işlenecek ve gerçek zamanlı olarak başta sürücüler olmak üzere trafikle ilgili tüm kullanıcılarla paylaşılmasını da sağlıyoruz. Çünkü yol ve sürüş güvenliği için gerekli koordinasyonun anında sağlanabilmesi, yolcu ve sürücülerin eş zamanlı bilgilendirilebilmesi anlamını taşıyor. Böylece trafik akışı sağlıklı bir şekilde sağlanacak, durağanlıktan söz etmek mümkün olmayacak. Bir kaza durumunda ya da yolun rutin akışını engelleyen aksi bir durumda gerekli müdahale sistemden alınan bilgilerle anında yapılabilir hale gelecek. Ambulansların kaza noktasına varışı hızlanacak ve kolaylaşacak. Sürücüler için tehlikeli durumlarda uyarılar yapılacak. İnsanların trafikte bekleme süreleri azalacak. Yolculuklar artık çok daha konforlu hale gelecek. Kısaca insanımızın hayatı kolaylaşacak, vatandaşımızın mutluluğu artacak, yol çilesi denen şey mazi olacak. Bunu sağlayabilmek için de benzer altyapıları kurarak sadece yolları değil şehirleri de akıllı hale getiriyoruz. Vatandaşlarımıza hızlı, kaliteli akıllı kent hizmetlerinin verilebilmesi için ulaşım, sağlık, güvenlik, enerji ve çevre dostu uygulamaların birbiriyle etkileşimli olmasını amaçlıyoruz. Bu noktada Türkiye’nin en kapsamlı akıllı şehir projesini Antalya ‘da başlattık. Bu doğrultuda kronik hastaların ve yaşlı vatandaşlarımızın takibinden ücretsiz wi-fi hizmetine, şehir bilgilendirme ekranlarından akıllı aydınlatmaya, akıllı sulamadan Trafik Elektronik Denetleme Sistemlerine kadar akıllı şehir uygulamalarını hayat geçirdik. Ve bu sistemleri de tek bir merkez üzerinden yönetmeye başladık" diye konuştu.

Programda konuşan AUSDER Genel Başkanı Erol Yanar ise, dernek olarak bütün tarafları bir araya getirmeyi, akıllı ulaşım sistemlerinin profesyonel bir zeminde kullanılmasını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Yanar, akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili kat edilen mesafenin bundan sonraki yıllarda daha da artacağına inandığını belirterek, ödüllerin Bakan Arslan'ın katılımı ile verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından ödül töreni gerçekleştirildi. AUSDER Özel Ödülü Malatya Büyükşehir Belediyesine layık görüldü. "Belediyecilikte Ulaşımın Aklı Ödülü" Gaziantep Büyükşehir Belediyesine, "Hareketlilik Teknolojisi Ödülü" İSBAK'a, "Sektöre Katkı Ödülü" İzmir Büyükşehir Belediyesine, "Medyada Aklın Ödülü" Radyo Trafik'e, "AUS'u Geliştiren Girişimciler Ödülü" ise Göktuğ İslamoğlu ve Onur Kılıç'a verildi.