23 Aralık 2017 Cumartesi

2017'nin altın yorumu

2017'nin son günlerini yaşadığımız bu günlerde altın fiyatlarını değerlendiren kuyumcu esnaflarından Hanifi Yaylacı, "2017'de altın fiyatı çok arttığı halde altın satışları çok fazla oldu" dedi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:37
2017'nin altın yorumu

Altın fiyatındaki artışın çok fazla olduğu bu yıl içerisinde düğünlerinde fazlalığı sebebiyle özellikle de yaz aylarında altın alımının devam etmesi sürdü. Altın fiyatlarını da söyleyen Yaylacı, gram altının fiyatının 155 liradan alındığını söylerken, çeyrek altının ise 248 liradan alınıp, 255 liraya satıldığını ifade etti.

BEKLEYİP GÖRECEĞİZ
Yaylacı, Cumhuriyet altının da, 1033,35 liradan alınıp 1048,37 liradan alıcı bulduğunu söyledi. 2018'de altın fiyatlarında düşüş olacağını düşünmediğini belirten Yaylacı,"2018'i bekleyip, göreceğiz" dedi.

DOLARDA DURUM
Serbest piyasada dolar ise 3,8220 liradan, euro 4,53 liradan dün güne başladı. 3,82 liradan alınan dolar 3,8220 liradan, 4,5280 liradan alınan euro ise 4,53 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8230 liradan, euro ise 4,5410 liradan satılmıştı. Borsa, dün güne yüzde 0,56'lık yükselişle başladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,56'lık yükselişle başladı. Endeks, 621,95 puanlık artışla 111 bin 893 puan olurken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi de yüzde 0,35 değer kazandı.

SELAHATTİN BAYRAK

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