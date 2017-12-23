Altın fiyatındaki artışın çok fazla olduğu bu yıl içerisinde düğünlerinde fazlalığı sebebiyle özellikle de yaz aylarında altın alımının devam etmesi sürdü. Altın fiyatlarını da söyleyen Yaylacı, gram altının fiyatının 155 liradan alındığını söylerken, çeyrek altının ise 248 liradan alınıp, 255 liraya satıldığını ifade etti.

BEKLEYİP GÖRECEĞİZ

Yaylacı, Cumhuriyet altının da, 1033,35 liradan alınıp 1048,37 liradan alıcı bulduğunu söyledi. 2018'de altın fiyatlarında düşüş olacağını düşünmediğini belirten Yaylacı,"2018'i bekleyip, göreceğiz" dedi.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar ise 3,8220 liradan, euro 4,53 liradan dün güne başladı. 3,82 liradan alınan dolar 3,8220 liradan, 4,5280 liradan alınan euro ise 4,53 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8230 liradan, euro ise 4,5410 liradan satılmıştı. Borsa, dün güne yüzde 0,56'lık yükselişle başladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,56'lık yükselişle başladı. Endeks, 621,95 puanlık artışla 111 bin 893 puan olurken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi de yüzde 0,35 değer kazandı.

SELAHATTİN BAYRAK