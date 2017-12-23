Altın fiyatındaki artışın çok fazla olduğu bu yıl içerisinde düğünlerinde fazlalığı sebebiyle özellikle de yaz aylarında altın alımının devam etmesi sürdü. Altın fiyatlarını da söyleyen Yaylacı, gram altının fiyatının 155 liradan alındığını söylerken, çeyrek altının ise 248 liradan alınıp, 255 liraya satıldığını ifade etti.
BEKLEYİP GÖRECEĞİZ
Yaylacı, Cumhuriyet altının da, 1033,35 liradan alınıp 1048,37 liradan alıcı bulduğunu söyledi. 2018'de altın fiyatlarında düşüş olacağını düşünmediğini belirten Yaylacı,"2018'i bekleyip, göreceğiz" dedi.
DOLARDA DURUM
Serbest piyasada dolar ise 3,8220 liradan, euro 4,53 liradan dün güne başladı. 3,82 liradan alınan dolar 3,8220 liradan, 4,5280 liradan alınan euro ise 4,53 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8230 liradan, euro ise 4,5410 liradan satılmıştı.
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