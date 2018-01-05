Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, Sağlık Sen İl binasında dün yaptığı basın açıklamasıyla 2017 yılını değerlendirdi. 2017 yılı sonuna doğru birtakım ekonomik sıkıntıların görülmeye başladığını dile getiren Başkan Bingöl, bu süreç içerisinde çalışanlar olarak kendilerinin de birtakım sıkıntılarla karşılaştıklarını hatırlattı.

SIKINTILARIN 2018 YILINA YANSIMAMASI ÖNEMLİ

“2017 yılı içerisinde ki meydana gelen sıkıntıları 2018 yılında yansımaması bizim için ayrıca önemlidir” diye konuşan Başkan Bingöl, “Özellikle sağlık ve sosyal hizmet alanlarında problemleri yaşanmaması için hükümetimizin 2018 yılında da ciddi desteklerini bekliyoruz. 2017 yılındaki hükümetimizin vermiş olduğu yüzdelik zamlara ilaveten, ülkemizin ekonomik yönden gelişmesi ve çalışanların enflasyonla ezdirilmemesi adına enflasyon farkları da ücretlilerin maaşlarına yansıdı. Genel bir tabloda baktığımızda ülkedeki ekonomik düzenlemelerin olduğunu görmekteyiz. Ancak bu ekonomik düzenlemelerinde sahada emek sunan sağlık çalışanlarının da bu ekonomik düzelmeden yararlanmasını beklerdik. Bu sıkıntılara rağmen istediğimiz taleplerim çoğu yerine getirilmedi bunları eksiklikler olarak gösterebiliriz” diye konuştu.

YOĞUNLUK GÜNDEN DÜNE ARTMAKTA

Bazı sorunlarının 2017 yılında çözülmediğini anımsatan Başkan Bingöl, sözlerine şöyle devam etti:

“Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olarak beklentilerimiz sıkıntılı olduğumuz noktalarda bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanımızın 3,5 yıl önce dile getirdiği yıpranma payının verilmesidir. Halen hayata getirilmediği konusu, ek ödemelerin döner sermayenin maaşa yansıması, özlük haklarımızdaki bazı taleplerimiz 2017'de gerçekleşmedi. Bu noktada sahada ciddi bir şekilde 7/24 hizmet sunan sağlık çalışanları sağlık ve sosyal hizmet çalışanları sunmuş oldukları hizmetler hastanelerin iş yükü yoğunlukları nedeniyle günden güne artmaktadır. Bu hizmet yükünün Avrupa ülkelerinin 3 katı fazlası olduğu belirtilmektedir. Burada bir hemşirenin bir sağlık teknikerinin Bir doktorun Avrupa'daki kendi meslektaşına oranı ile 3 kat daha fazla efor sarf ettiği 3 kat daha fazla işgücü yüklendiği görülmektedir. Bunun karşılığı olarak da ekonomik yönden ciddi bir tatmin olmamaktadır. Bununla ilgili diğer Avrupa ülkelerinin ile mukayese ettiğimizde onların ciddi bir şekilde ekonomik farkını gözlemlemekteyiz.”

TEKLİFLERİMİZ ARASINDA YER ALIYOR

Başkan Bingöl, “Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olarak bizim yapmış olduğumuz sahadaki Ar-Ge çalışmalarında da. Sağlık çalışanlarının yüzde 30 real kaybı olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Özellikle 2016-2017 süreci içerisinde yüzde 30 Bakanlığı'nda bu tespitlere arasındadır. Sağlık Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda da sağlık ve sosyal hizmet çalışanları alanında yüzde 30 ciddi bir Real kaybı oluşmaktadır. Çalışanlarınızın beklentilerini de ki en büyük noktaları özellikle yıpranmanın gerçekleşmesi, ek ödeme döner sermayenin emekliliğe yansıtılması, maaşa yansıtılması, özlük haklarıyla ilgili doğan sıkıntılar bunların giderilmesi tekliflerimiz arasında yer almaktadır” dedi.













MUTLU SARIGÜL