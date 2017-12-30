Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinin yüzde 5’i tutarında bir indirim söz konusu olacağını hatırlatan Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, indirimin bir yıl içerisinde kullanılmaz ise herhangi bir şekilde mükellefe iadesi yapılamayacağını söyledi.

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, 2017 yılını değerlendirerek, yaptıkları çalışmaları anlattı. 2017 yılında piyasayı canlandırmak adına Hükumetin bazı sektörlerde ÖTV, KDV ve tapu harçlarında süreli indirimlere gittiğini hatırlatan Başkan Poyraz, bu uygulamaların piyasada tüketim harcamalarını canlı tuttuğunu, ancak vergi gelirlerini bir miktar sınırlandırdığını ifade etti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yılın sonuna kadar çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Başkan Poyraz, “Vergi Dairesi Başkanlığı olarak Malatya'dan geçtiğimiz yıllarda ortalama olarak her yer yüzde 10’un üzerinde bir vergi geliri artışı sağlıyordu. Ancak bu sebeplerden dolayı 2017 yılı içerisinde vergi gelirlerindeki artış yüzde 8’ler civarında gerçekleşecek gibi görünüyor. Son dakikaya kadar biz tahsilat çalışmalarına devam edeceğiz. Yılın bitmesine henüz bir kaç gün var. Kesin rakamlar belli olmamakla birlikte 1 milyar 50 milyon civarında vergi tahakkuku ve bunun 950 milyon TL’sinin tahsilat olarak gerçekleştirileceğini anlıyorum. Bu da şu demektir: Malatya'da 2017 yılı içerisindeki tahsilat oranımız yüzde 91 oranında gerçekleşiyor. Bu ne demektir? 2017 yılı içerisinde tahakkuk eden her 100 liralık vergiden 91 TL’si tahsil edilmiş olmaktadır. Türkiye genelinde de vergi gelirlerinde bir artış azalacak gibi görünüyor. Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da bir miktar vergi artışında azalma söz konusu olacak gibi görünüyor” diye konuştu.

YÜZDE 5 VERGİ İNDİRİMİ SAĞLANDI

Denetimlerden bahseden Başkan Poyraz, şunları kaydetti:

“2017 yılı içerisinde biz denetim çalışmalarını yaptık. Biliyorsunuz Şire Pazarı’ndaki yoğun denetim çalışmalarımız hala devam ediyor. Orada yaklaşık 800 civarında bir iş yeri var. Bu iş yerlerinin tamamını denetledik. Yaklaşık 200 civarında yeni mükellefiyetler tespit ettik. Yine Buğday Pazarı’ndaki denetimlerimiz, tütün ve alkollü içkiler denetimlerimiz, onun dışında petrol istasyonlarındaki denetimlerimiz yıl boyunca rutin bir şekilde devam ediyor. Bizim amacımız burada mükelleflerimizden ceza kesmek değil, mükelleflerimize yönelik eğitici olmak, yol göstermek ve mükelleflerin işlemlerini kayıt altına almaktır. Birinci amacımız vergi dışındaki ekonomiyi kayıt altına almaktır. Bu çalışmalarımız 2018 yılında da aynı şekilde devam edecektir. 2017 yılı içerisinde önemli bir mevzuat değişiklikleri oldu. Bunlardan bir tanesi 8 Mart 2017 tarihinde çıkarılan 6824 sayılı gelirlerle ilgili yasadır. Bu yasa ile gelir vergisi kanununda bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler mükelleflere belli şartlar dahilinde yüzde 5 vergi indirimi sağlandı. Bununla ilgili tabiat mevzuatlarda yayınlandı. Bu vergi indiriminde hangi mükellefler yararlanacak önce onu bir açıklayalım.”

İNDİRİMDEN YARARLANMA

Vergi mükellefi olanların indirimden yararlanma hakkı olduğunu belirten Başkan Poyraz, “Ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanların tamamının bu indirimden yararlanma hakkı var. Bir de Kurumlar vergisi açısından finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta şirketleri emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç, bu saydığım mükellefler hariç diğer kurumlar vergisi mükellefleri de bu indirim hakkından yararlanma hakkına sahipler. İndirimde yararlanmanın şartları ise birincisi beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde verilmiş olması lazım. Bu indirimlerden yararlanmak için gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri beyannamelerinin ait olduğu yıl ile ondan önceki 2 yıl içerisinde beyannamelerini süresini vermiş olmaları gerekiyor. Tahakkuk eden vergilerini kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

MÜKELLEFE İADE YAPILMAYACAK

İndirim tutarını da söyleyen Başkan Poyraz, “Mükelleflerin tüm bu şartları sağladığı takdirde mükelleflerimiz ne kadar indirim sağlanacak ondan bahsedeyim. Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinin yüzde 5’i tutarında bir indirim söz konusu olacak. Bu indirim tutarı 1 milyon TL’den fazla olamayacak. Bu indirim beyannameden itibaren bir yıl içerisinde tahakkuk eden vergilere mahsup edilebilecek. İndirim bir yıl içerisinde kullanılmaz ise herhangi bir şekilde mükellefe iade yapılmayacak. Dolayısıyla, bu beyannameden dolayı kazandığı indirim hakkında bir yıl içerisinde kullanamadığı takdirde bu indirim ortadan kalkmış olacak” ifadelerini kullandı.

MÜKELLEFLER SERZENİŞTE BULUNUYORDU

Mükelleflerin dürüst olduklarından bahseden Başkan Poyraz, “Bizim nazarımızda bütün mükelleflerimiz dürüsttür. Yani mükellefiyet ödevlerini zamanında yerine getiren mükelleflerimizin şöyle bir serzenişi oluyordu. ‘Vergi yapılandırmaları çıkıyor. Biz zamanında ödüyoruz vergimizi. Zamanında beyan ediyoruz. Dolayısıyla bize haksızlık oluyor’ gibi serzenişleri vardı. Somut bir şekilde kanuni düzenleme yapıldı. Dolayısıyla bundan sonraki önümüzdeki mart ve nisan ayında verilecek olan gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde geriye dönük olarak mükelleflerimiz son 3 yıl içerisinde bu şartları taşıyorlar ise mükelleflerimiz beyanname üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisi üzerinde yüzde 5 indirim sağlanmış olacak. Dolayısıyla bu mükelleflerimiz serzenişte yerinde, yani eski uygulamadan bir şekilde tolere edilmiş olacaklar diye düşünüyoruz” diye konuştu.











MUTLU SARIGÜL