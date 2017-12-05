05 Aralık 2017 Salı

2017 yılının son toplantısı yapıldı

Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2017 yılının son toplantısında komisyon raporları, önergeler ve birim müdürlüklerinden gelen teklifleri tek tek görüşerek karara bağladı. Yeşilyurt Belediye Meclisi Başkan Vekili Ramazan Yakıcı Başkanlığında toplanan Yeşilyurt Belediye Meclisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra ilk olarak 9 Kasım 2017 tarihli toplantının karar özetini oy birliğiyle kabul etti.

05 Aralık 2017 Salı 11:26
2017 yılının son toplantısı yapıldı

  Açılış ve yoklamanın ardından ağırlıkla imar maddelerinin görüşüldüğü toplantıda; 15 Temmuz darbe kalkışması sırasındaki çıkan çatışmada yaralanarak gazilik ünvânı verilen Polis Memuru Oğuz Yıldırım’ın ismini evinin bulunduğu Kiltepe Mahallesi Maldia Sokağa verilmesi oy birliğiyle kabul edilirken, mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesi’ne ait Mollakasım Mahallesi 388 ada 13 nolu parsel ile Kadiruşağı Mahallesi 178 ada 1 nolu parselin satışıyla ilgili Belediye Encümenine yetki verilmesi kararlaştırıldı.

Yeşilyurt Belediyesi 2018 Mali Yılı ücret tarifesine ek ücret tarifesi görüşülerek onaylanırken, gündemdeki dört maddenin ertelenmesine, bir maddenin reddedilmesine, yedi maddenin ise İmar Komisyonuna havale edilmesi kararlaştırıldı.

YENİ YILIN İLK TOPLANTISI İKİ OCAK’TA
  2017 yılı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2018 yılının ilk toplantısı için 2 Ocak 2018 Salı günü saat 14.00’te bir araya gelecek.

HABER MERKEZİ
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