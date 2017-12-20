Saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda Battalgazi Belediyesi'nin 2017 Mali Yılı Ek Bütçesine 3 milyon ek ödenek verilmesi ile Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın 2017 yılı bütçesinden 3 milyon TL'nin Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'na aktarılması kabul edildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi’nde bulunan 267 milyon 608 bin metrekare yüzölçümlü Şehir Parkı Yapımı planlı alanın 25 milyon 500 bin metrekarelik kısmının yapılması planlanan Yeşilyurt Kültür Sarayı için Yeşilyurt Belediyesine tahsisi ile Battalgazi ilçesi Eskimalatya Mahallesi’nde Üçkardeşler Türbesi, Beşkardeşler Türbesi, Halfetih Minaresi ve Sahabbiye-i Kübra Medresesi’nin bulunduğu kazı alanına Özel Proje Alanı fonksiyonu verilmesini içeren plan değişikliği kabul edildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı 10 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 14.00’te yapılması kararlaştırıldı.

HABER MERKEZİ