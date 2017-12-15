2017 yılında Türkiye’de “Nedir?” kategorisinde aranan ilk kelime televizyonda yayınlanan bir dizide kullanıldıktan sonra popüler olan “Pestisit” olurken, bu kelimeyi “Varlık Fonu” ve “Chia Tohumu” aramalarının takip ettiği belirlendi. “Başkanlık Sistemi” ve “Kara Cuma” da en çok aranan ilk beş kelime içinde yer aldı.

EN ÇOK ARANAN DİZİLER

Google’da 2017 yılında en çok yapılan aramalara diziler kategorisinde bakıldığında listenin ilk sırasında dünyaca ünlü dizi “Game of Thrones” yer alırken bu diziyi internette yayınlanan ve bu sezon ikinci sezonu başlayan “Fi” adlı dizi izledi. Üçüncü sırada ise oyuncularından konusuna kadar oldukça ses getiren yerli dizi “İçerde” yer aldı. Diziler kategorisinde ilk 10 diziden 8’i Türk dizileri olurken, sırasıyla Kalp Atışı, İsimsizler, İstanbullu Gelin, Siyah Beyaz Aşk, Şevkat Yerimdar ve Söz isimli yapımlar 2017 yılının Google’da en çok aranan dizileri oldu.

2017 yılının en çok aranan isimlerinde ise ilk sırayı bir cinayete kurban giden “Vatan Şaşmaz” alırken onu öldüren “Filiz Aker” de en çok aranan ikinci isim olarak belirlendi. Bu iki ismi ani ölümleriyle tüm Türkiye’yi üzüntüye boğan ünlü müzisyenler “İbrahim Erkal” ve “Harun Kolçak” ile ünlü Youtuber “Cem Korkmaz” takip etti.

Bu yılın en çok aranan ilk üç şarkısı ise Çağatay Akman’ın “Gece Gölgenin Rahatına Bak”, Aleyna Tilki’nin “Sen Olsan Bari” şarkıları ile özellikle düğünlerin vazgeçilmez türküsü “Erik Dalı Gevrektir” olurken Tarkan’ın son albümünden “Yolla” dördüncü, Derya Uluğ’un şarkısı “Canavar” ise en çok aranan beşinci şarkı olarak öne çıktı.

HABER MERKEZİ