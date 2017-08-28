Yıllık karaciğer nakil sayısına göre dünyada ikinci, Avrupa'da ise birinci olan Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nün 70 kişilik ekibi ile son yıllardaki atılımlarla karaciğer naklinde dünyada adından söz ettirmeye başladı.

Canlıdan canlıya yapılan karaciğer nakilleri ile adından söz ettiren İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü tarihi bir başarı elde etti. 4 yıl önce kurulan enstitüde, 2013 yılında bininci karaciğer nakli gerçekleştirilirken, merkez, 2012 yılında yaptığı 220 nakille dünyada Seul'ün ardından ikinci, Avrupa'da ise birinci sıraya yükseldi.

HEDEF, 300 ORGAN NAKLİ

Kısa sürede büyük başarılar elde eden enstitüdeki 70 kişilik ekip, 2017 yılında 2017’inci hastaya nakil yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Konu ile ilgili BUSABAH’a açıklamalarda bulunan Karaciğer Nakli Enstitüsü sorumlularından Doçent Dr. Abuzer Dirican, yılda 250-300 hastaya organ nakili yaptıklarını söyledi. Dirican, “Geçen yıl 250 karaciğer nakli yaptık. Bu yıl ki hedefimiz 300'ün üstüne taşımak. Enstitüsünün açılması ile hasta sayımız her geçen gün artıyor. Malatya karaciğer nakilinde bir marka oldu. Hedefimiz ise kaysının başkenti Malatya’yı karaciğer nakilleri ile dünya başkenti yapmak. Bu konuda ekibimiz çok sağlam. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Dünyanın birçok bölgesinden hastalar Enstitümsümüze geliyor. Hasta tedavi etmek ile birlikte burada eğitim de veriyoruz” dedi.

BAŞARI SAĞLANDI

Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 2002'den beri karaciğer nakli yapıldığını belirten Abuzer Dirican, “8 yıldır canlıdan canlıya nakilde büyük başarı sağladık. Merkezimize 2,5 aylık bebekten, 70 yaşındaki hastaya kadar her yaş grubuna nakil için geliyor. Yapılan ameliyatlarla hastaların hayatta kalma oranlarının da yıllar içinde yükselerek yüzde 90 seviyesine ulaşmış durumda bu konuda da güzel başarılar elde etmiş bulunmaktayız. Başta Sezai Yılmaz hocamızın desteği ile bugün 2017’inci hastamıza karaciğer nakili yapmış bulunmaktayız. Merkezimizin kapasitesi tam anlamı ile çalışmaya başladığında nakil sayıları ile birlikte başarımız daha da artmış olacak” diye konuştu.





KIZINDAN DONER ALINDI

2017 yılında 2017’inci karaciğer nakil hastası (67) Osman Şireci, kızından alınan doner ile başarılı operasyonla hayata tutundu. Bir hafta önce yapılan muayene ile karaciğer kanseri olduğunu öğrendiğini anlatan Şireci, “Sağ olsun hocalarımız ilgilendi. Bugün eskisinden daha rahatım. Kızımdan aldığım karaciğer ile hayata tutundum başta kızım olmak üzere emeği gecen hocalarıma teşekkür etmek istiyorum” sözlerini kaydetti.

PAKİSTAN’DAN HASTA GELİYOR

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ahmet Kızılay ise, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü’nün şu an için yüzde 60 kapasite ile çalıştığını söyledi. Rektör Kızılay, elaman sıkıntısının çözülmesi ile dünya birinciliğini elde edeceklerini belirtti. Kızılay yaptığı açıklamada, “Merkezimiz sadece Türkiye değil, dünyada da söz sahibi bir merkez haline geldi. Yapmış olduğumuz görüşmeler sayesinde merkezimize Pakistan’dan hastalar gelecek. Hindistan’a giden nakil hastaları bundan sonra Malatya’ya gelmeye başladı. Pakistan ile protokolleri yaptık. 2017 yılında Pakistan’dan gelen100 yakın hastamızı tedavi edeceğiz. Gelecek yıl ise bu sayı yükselteceğiz. Karaciğer Nakli Enstitüsü’nü bilimsel araştırmaları laboratuar kurmayı hedefliyoruz. Ve dünyaca ünlü hocaları merkezime davet edip burada eğitimlerin verilmesi çalışma yürüteceğiz. 2017 yılı bizim için verimli geçecek” diye konuştu.











TAHİR ÖZÇELİK