HEDEF, 300 ORGAN NAKLİ
Kısa sürede büyük başarılar elde eden enstitüdeki 70 kişilik ekip, 2017 yılında 2017’inci hastaya nakil yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Konu ile ilgili BUSABAH’a açıklamalarda bulunan Karaciğer Nakli Enstitüsü sorumlularından Doçent Dr. Abuzer Dirican, yılda 250-300 hastaya organ nakili yaptıklarını söyledi. Dirican, “Geçen yıl 250 karaciğer nakli yaptık. Bu yıl ki hedefimiz 300'ün üstüne taşımak. Enstitüsünün açılması ile hasta sayımız her geçen gün artıyor. Malatya karaciğer nakilinde bir marka oldu. Hedefimiz ise kaysının başkenti Malatya’yı karaciğer nakilleri ile dünya başkenti yapmak. Bu konuda ekibimiz çok sağlam. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Dünyanın birçok bölgesinden hastalar Enstitümsümüze geliyor. Hasta tedavi etmek ile birlikte burada eğitim de veriyoruz” dedi.
BAŞARI SAĞLANDI
2017 yılında 2017’inci karaciğer nakil hastası (67) Osman Şireci, kızından alınan doner ile başarılı operasyonla hayata tutundu. Bir hafta önce yapılan muayene ile karaciğer kanseri olduğunu öğrendiğini anlatan Şireci, “Sağ olsun hocalarımız ilgilendi. Bugün eskisinden daha rahatım. Kızımdan aldığım karaciğer ile hayata tutundum başta kızım olmak üzere emeği gecen hocalarıma teşekkür etmek istiyorum” sözlerini kaydetti.
PAKİSTAN’DAN HASTA GELİYOR
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ahmet Kızılay ise, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü’nün şu an için yüzde 60 kapasite ile çalıştığını söyledi. Rektör Kızılay, elaman sıkıntısının çözülmesi ile dünya birinciliğini elde edeceklerini belirtti. Kızılay yaptığı açıklamada, “Merkezimiz sadece Türkiye değil, dünyada da söz sahibi bir merkez haline geldi. Yapmış olduğumuz görüşmeler sayesinde merkezimize Pakistan’dan hastalar gelecek. Hindistan’a giden nakil hastaları bundan sonra Malatya’ya gelmeye başladı. Pakistan ile protokolleri yaptık. 2017 yılında Pakistan’dan gelen100 yakın hastamızı tedavi edeceğiz. Gelecek yıl ise bu sayı yükselteceğiz. Karaciğer Nakli Enstitüsü’nü bilimsel araştırmaları laboratuar kurmayı hedefliyoruz. Ve dünyaca ünlü hocaları merkezime davet edip burada eğitimlerin verilmesi çalışma yürüteceğiz. 2017 yılı bizim için verimli geçecek” diye konuştu.
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