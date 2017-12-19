2017 yılının bitmesine az bir süre kaldı. Acaba 2017 yılı tüketiciler için nasıl geçti, tüketicilerin 2018 yılından neler bekliyor? Konuyla ilgili gazetemize konuşan Tüketici Danışmanı Ali Düzova, önemli açıklamalarda bulundu.

Tüketicilerin oran sayısının Malatya’da çok yüksek olduğunu ifade eden Düzova, bu şikayetlerin çoğu tüketici hakem heyetlerine ve yeni kurulan tüketici mahkemesine iletildiğini söyledi.

3’E BÖLÜNDÜK

“2017 yılı tüketiciler için bayağı şikayetlerle geçti” diyen Düzova, “Özellikle mal ve hizmetlerde çok fazla şikayetler vardı. Tüketicilerimiz hala sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’nin açıklamasına göre hakem heyetlerini yeni bir düzenleme getirilecek. Şikayetlerin daha çabuk çözülmesi ve şikayetlerin daha iyi sonuçlandırılması için güzel bir düzenleme olacağını düşünüyorum. Çünkü Malatya’mız büyükşehir olduktan sonra Battalgazi, Yeşilyurt ilçeleri ve merkez olmak üzere 3’e bölündük” diye konuştu.

SORUNLAR GEÇ ÇÖZÜLMEYE BAŞLADI

2018 yılından tüketicilerin beklentilerini de açıklayan Düzova, “Özellikle kredi kartlarıyla ilgili, cep telefonlarıyla ilgili, internet üzerindeki alışverişler, giyim, ayakkabı konusu başlıca şikayet konusuydu. Ve bu da giderek çoğaldı. Bu da hakem heyetlerinin yoğunlaşmasına ve tıkanmasına neden oldu. Sorunlar geç çözülmeye başladı. 2017 böyle geçti. 2018 yılında ise tüketiciler olarak beklentimiz daha iyi bir yıl olması ve iyi bir yıl olacağına da inanıyorum. Hakem heyetlerimiz kendilerini daha da geliştirecekler, mahkemelerimiz daha iyi olacak. Şikayetlerin azalması elbette ki güzel bir şey. Gün geçtikçe mal ve hizmet sayısı daha da çoğalıyor. Tüketici yasaları, yönetmelikler, talimatlar değişerek geliştiriliyor. İnşallah 2018 yılı tüketicilerimiz için iyi olacak” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL