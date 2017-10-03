Malatya’da tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin destekten faydalanabileceği ‘Bitkisel Üretime Destek Ödeme Dair’ tebliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından üreticiler dilekçe ile başvurabilecek.

DESTEKTEN YARARLANABİLMEK İÇİN…

Tarım Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, “2017 Üretim yılında ‘Çiftçi Kayıt Sistemine’ kayıt olan üreticilere mazot ve gübre desteği, küçük aile işletme desteği, organik tarım desteği, iyi tarım desteği, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi destekleri, yem bitkileri desteği, bombus arısı desteği, yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği, yurt içi sertifikalı fidan ve çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteği, yurt içi sertifikalı tohum ve fidan üretim desteği’ için üretim yılı içerisinde ÇKS'de kayıtlı olan ve desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçilerin bu Tebliğde anılan desteklemeler için, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ÇKS'de kayıtlı oldukları İlçe Müdürlüklerine Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Başvuru Dilekçesi ile şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir” denildi.

TAHİR ÖZÇELİK