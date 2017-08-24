Öğrencilerin büyük çabalar gösterip, hayallerindeki üniversiteye gitmeleri için emek sarf ettikleri bir eğitim-öğretim yılı daha son buldu. Bununla beraber sınav maratonu da yapıldı. Sonrasında ise, tercih sonuçları açıklanarak hangi öğrencinin, hangi üniversiteye ve hangi bölüme gidecekleri belli oldu.

Günlük hayatımızda kullandığımız sosyal medyanın gözde sitelerinden biri olan onedio.com’un yapmış olduğu derlemeler doğrultusunda 2017 yılında tercih edilen en iyi üniversiteler, bölümleri, en yüksek puanla hangi üniversitenin hangi bölüme öğrenci aldığı açıklandı. Açıklanan verilerde İnönü Üniversitesi’nin Turgut Özal Tıp Merkezi ile listelerde yer aldığı görüldü.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ LİSTEDE YER ALIYOR

Verilen değerlendirmelere göre, 2017 yılında en yüksek puanla öğrenci alan bölüm listesinde birçok üniversitenin yanı sıra İnönü Üniversitesi’nin de yer aldığı görülüyor. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yüksek puanla öğrenci alan “Tıp” bölümü ile listelerde 6’ncı sırada karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda İnönü Üniversitesi’nin Malatya’daki öğrencilerin ve başka şehirlerden de öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite ve bölüm olarak tercih edilen bir üniversite olduğu da ifade ediliyor.

2017 YILINDA TERCİH EDİLEN EN İYİ ÜNİVERSİTELER

2017 yılında tercih edilen en iyi üniversiteler ve bölümler listesinde en çok tercih edilen 10 üniversiteden ilk sırada karşımıza çıkan İstanbul Üniversitesi olurken, İstanbul Üniversitesi’ni sırayla Marmara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi takip ediyor.

2017 YILINDA TERCİH EDİLEN EN İYİ BÖLÜMLER

Yapılan araştırma doğrultusunda 2017 yılında tercih edilen en iyi üniversiteler dışında, en çok tercih edilen 10 bölüm şu şekilde açıklanıyor:

“Hukuk, Tıp, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Psikoloji, Hemşirelik, Bilgisayar Mühendisliği, Diş Hekimliği ve Sınıf Öğretmenliği.”

2017 YILINDA EN YÜKSEK PUANLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

En yüksek puanla öğrenci alan bölümler de, Hacettepe Üniversitesi Tıp, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik- Elektronik, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Tıp, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik- Elektronik, TOBB- Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk, Ege Üniversitesi Tıp ve Yeditepe Üniversitesi Tıp şeklinde belirtiliyor.

HABER MERKEZİ