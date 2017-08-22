Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversiteyi kazanan öğrenciler için 14 Ağustos'ta yurt üzerinden başvuruların başlatıldığını açıkladı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılırken, başvuruların nasıl yapılacağına dair kurum bir kılavuz yayımladı. Ayrıca kurum 24 saat aktif bir şekilde öğrencilere yardımcı olacağını açıkladı. Bu anlamda, söz konusu başvurular sona erdi.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK; sonuçların açıklanacağı tarih konusunda net bir açıklama yapmadı. Sonuçların en erken 15 gün en geç 45 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSUNU NE ZAMAN BAŞLATACAK?

Burs başvuru tarihleri ile ilgili herhangi bir bilgi vermeyen KYK’nın, en yakın zamanda başvuruları başlatması bekleniyor. Nitekim başvurular üzerine kurum sadece "en yakın tarihte" açıklamasında bulundu.

SELAHATTİN BAYRAK