01 Ağustos 2017 Salı

UYANIK OLACAĞIZ!

2017 KPSS ÖABT sınav sonuçları için açıklama…

2017 KPSS ÖABT sınav sonuçlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklama, ÖSYM’nin duyurular sayfasından geldi. ÖSYM’nin 2017 sınav takvimine göre KPSS ÖABT sonuçları 4 Ağustos 2017 tarihinde açıklanacak.

01 Ağustos 2017 Salı 12:40
2017 KPSS ÖABT sınav sonuçları için açıklama…

  2017- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nin (2017- ÖABT) sonuçları ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecek. Her testte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacak.

SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: Busabah

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