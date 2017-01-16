16 Ocak 2017 Pazartesi

2017 gelir ve giderler konuşuldu

Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet toplantısı, Vali Mustafa Toprak’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 2017 yılı gelir ve gider bütçesi değerlendirildi.

16 Ocak 2017 Pazartesi 11:04
2017 gelir ve giderler konuşuldu

  Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı ve Vali Yardımcısı Abdulkadir Duran, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ve Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çekirdek, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı ve Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Ömür Karağaç, Bölge Müdürü Vahap Erdem ile müteşebbis heyetinin diğer üyeleri katıldı.

 YÖNETİM VE DENETİMİN İBRASI YAPILDI
  Toplantıda, 2016 yılı sonu denetim kurulu raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporu okunarak, yönetim ve denetim kurulunun ibrası gerçekleştirildi. 2017 yılı gelir ve gider bütçesinin de değerlendirildiği toplantıda müteşebbis heyeti, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin huzur hakları belirlenirken, aidat, içme suyu, inşaat suyu, atık su ve ruhsat düzenleme bedelleri de görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı sonunda Vali Toprak, Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi için alınan kararların ve kabul edilen bütçenin Malatya için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

HABER MERKEZİ
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