2018 yılına sayılı günler kaldı. Ekonomi gelişmelerinin yoğun olarak yaşandığı 2017’ye damgasını Türkiye’nin üçüncü çeyrekte gösterdiği yüzde 11,1 ile büyüme performansı vurdu.

Tasarrufların artırılması amacıyla 45 yaş altı çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edilmesi uygulaması başlatıldı. Kademeli olarak hayata geçirilen uygulamayla 3,4 milyon çalışan sisteme dahil edildi. KOBİ’lerin ve ihracatçıların finansmana erişimi kolaylaştırıldı. Bu amaçla Hazine destekli kredilerde Kredi Garanti Fonunca (KGF) sağlanan kefaletlerin bakiye tutarının üst sınırı 20 milyar liradan 250 milyar liraya çıkarıldı.

Bazı kamu alacaklarını yapılandırmayı amaçlayan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu yürürlüğe girerken, bir önceki yeniden yapılandırmaya (6736 sayılı kanun) başvurmuş ancak ödemelerini süresinde yapamadıkları için haklarını kaybeden vatandaşlara da ikinci bir fırsat tanındı. İnşaat sektörüne canlandırmak amacıyla KDV, damga vergisi ve tapu harçlarında düzenlemeye gidildi.

Bankalara borcu olan milyonlarca vatandaş ve şirketleri ilgilendiren sicil affı yürürlüğe girdi. Beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfıra, mobilyaların KDV'si yüzde 8'e çekilerek, hem bu sektörlere hareketlilik sağlandı hem de vatandaşların bu eşyaları ucuza satın almalarının yolu açıldı.

TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ

Türkiye'nin otomobili için imzalar atıldı. Yerli otomobili üretecek şirketler, Türkiye’nin otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı'nda açıklandı. Malatya da yerli otomobilin burada üretilmesi için talip olduğunu bildirdi.

Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü unvanına sahip olacak ''1915 Çanakkale Köprüsü'' ile Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun temeli atıldı. Yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması için altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı başlatıldı. Ekimde 4 haftalık ilk talep toplama döneminde, 370 milyon lira değerinde yaklaşık 2,5 ton altın yastık altından çıkarıldı. Malatya’da da yastık altındaki altınlar ekonomiye kazandırıldı.

İç piyasada kırmızı et fiyatlarında yaşanabilecek artışların önüne geçilmesi amacıyla kesimlik canlı hayvan ve karkas sığır etinde uygulanan gümrük vergileri düşürüldü. Et ve Süt Kurumu (ESK) da iki zincir market üzerinden ucuz kırmızı et satışına başladı.

MTV ZAMMI

Motorlu Taşıtlar Vergisine yapılan zam da 2017'nin gündem maddeleri arasında yer aldı. yüzde 40 artırılacağı açıklanan MTV, kamuoyunun tepkisi, üzerine yüzde 25 olarak belirlendi. Türkiye'nin turizm geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,6 artarak, 11 milyar 391 milyon 668 bin dolara yükseldi. Konuşma, internet, yayıncılık gibi haberleşme hizmetlerinden farklı farklı tahsil edilen Özel İletişim Vergisi, her bir hizmet için yüzde 7,5 olarak esas alındı.

Kurumlar Vergisi, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 22 olarak belirlenirken, Bakanlar Kurulu, bunu yüzde 20'ye kadar indirmeye yetkili kılındı.

İstihdam Şurası’nda işverenlere yönelik destek paketi açıklandı. Bu kapsamda, 3 ve altında çalışanı olan işletmelerin sağladıkları her ek istihdam için ödedikleri maaş, prim ve vergilerin birini devletin birini kendilerinin ödeyeceği bildirildi.