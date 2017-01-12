Vali Mustafa Toprak başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleşti. Burada bir konuşma yapan Vali Toprak, Malatya’nın en önemli projelerinden biri olan Kuzey Çevreyolu Projesine değindi. Toprak yaptığı konuşmada Koordinasyon Toplantısının amacına da değinerek yapılan yatırımlar ve projeler hakkında bilgi verdi.

TOPLAM PROJE BEDELLERİ 4,9 MİLYAR TL

Vali Toprak, “İlimizde bulunan kamu kuruluşlarından alınan verilerle yapılan değerlendirmeye göre; 2016 yılı yatırım programında toplam 519 projemiz yer almaktadır. Bu projelerin toplam proje bedelleri 4,9 milyar TL’dir. Önceki yıllar harcaması 1,6 milyar TL’dir. 2016 yılı ödeneği 1,1 milyar TL’dir. Dönem sonu itibariyle bu ödeneğin yüzde 72’sine tekabül eden 839,8 milyon TL’si harcanmıştır. Bu 519 projeden 197 adedi bitirilmiştir, 230 projede çalışmalar devam etmektedir, 66 proje ihale aşamasındadır ve 26 projede ise çeşitli nedenlerle çalışmalar başlamamıştır” şeklinde bilgiler vererek sözlerini şöyle sürdürdü:

TEDBİRLER ALINMALIDIR

2016 yılında eğitim sektörüne 118,1 milyon TL, tarım sektörüne 172,3 milyon TL, ulaşım sektörüne 267, 5 milyon TL, diğer kamu hizmetleri sektörüne 256,3 milyon TL, sağlık sektörüne 11,4 milyon TL, enerji sektörüne 7,8 milyon TL, kültür-turizm sektörüne 2,3 milyon TL, madencilik-imalat sektörüne 3,7 milyon TL harcama yapılmıştır. Bazı sektörlerde, özellikle sağlık, eğitim ve kültür-turizm sektörlerinde yıl ödeneklerinin düşük düzeyde kullanıldığı görülmektedir. Bu sektörlerde 2017 yılında ödeneklerin kullanılması ve projelerin tamamlanması yönünde ilgili kuruluşlarca gerekli tedbirler alınmalıdır.

YÜZDE 74 ORANIN NAKDİ GERÇEKLEŞME

Toprak, 2016 yılı kamu yatırımlarının genel değerlendirmesi ile ilgili olarak ise, “2016 yatırım programında yatırımcı kamu kuruluşlarımızın 9 sektöre 316 projesi yer almaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 4 milyar 511 milyon 483 bin TL’dir. 2016 yılı ödeneği 812 milyon 166 bin TL’dir. Söz konusu projelere 2016 yılında 617 milyon 863 bin TL harcama yapılarak yüzde 74 oranın nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2016 yılı yatırım programında belediyelerimizin 203 projesi bulunmaktadır. Bu projelerin tutarı 408 milyon 242 bin TL’dir. 2016 yılı ödeneği 357 milyon 553 bin TL’dir. 2016 yılında yapılan harcama miktarı ise 222 milyon 13 bin TL olup, yüzde 62 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Genel olarak ilimizin 2016 yılı yatırım programında yer alan toplam 519 projenin tutarı 4 milyar 919 milyon 725 bin TL’dir. 2016 yılı ödeneği 1 milyar 169 milyon 719 bin TL’dir. Yatırım projelerine 2016 yılı sonu itibariyle 839 milyon 876 bin TL harcama yapılarak yüzde 72 oranında nakdi gerçekleşme kaydedilmiştir” şeklinde ifadelerde bulundu.

EN FAZLA HARCAMAYI KARAYOLLARI YAPTI

Vali Mustafa Toprak, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Toplam 519 projemizin 197’si tamamlanmış, 230 proje devam etmekte, 66 proje ihale aşamasındadır. Çeşitli nedenlerle 26 projeye de başlanamamıştır. Projelerin 56’sı eğitim, 277’si diğer kamu hizmetleri (203 proje belediyelerin), 57’si ulaşım, 53’ü tarım, 25’i sağlık, 38’i turizm-kültür, 6’sı enerji, 4’ü madencilik ve 3’ü imalat sektöründe yer almıştır. 2016 yılı yatırım ödenekleri kuruluşlar bazında kıyaslandığında; Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü 289 milyon 25 bin TL ile en fazla ödeneğe sahip olduğu görülmektedir. Ödenek büyüklüğü açısından Malatya Büyükşehir Belediyesi 259 milyon 690 bin TL ile ikinci sırada yer alırken, DSİ Bölge Müdürlüğü 161 milyon 209 bin TL ile üçüncü sırada yer almıştır. 2016 yılında en fazla harcama yapan yatırımcı kuruluş; 250 milyon 673 bin TL ile Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüdür. DSİ 9. Bölge Müdürlüğü 161 milyon 208 bin TL ile ikinci sırada yer alırken, Malatya Büyükşehir Belediyesi ise 139 milyon 924 bin TL ile üçüncü sırada yer almıştır.”

KÖY GARAJININ YAPIMI BİTTİ

Vali Toprak’ın açıklamalarından sonra kurum sorumluları yaptıkları projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Malatya Büyükşehir Belediyesi adına söze başlayan Genel Sekreter Metin Torun, Güney Çevreyolu etüdünün tamamlandığını, İnönü Üniversitesi’ndeki durağın tamamının kapatılacağını, stadyum kavşağının yapılacağını belirtti. Torun, Köy Garajı’nın yapımının bittiğini, Fahri Kayahan Bulvarı’ndaki çalışmaların bitme noktasına geldiğini, Mart-Nisan aylarında tamamlanacağını, kentsel dönüşüm kapsamında Beydağı’nda 2. etabın bittiğini, 3. ve 4. etabın başlayacağını söyledi.

ONKOLOJİ HASTANESİNE BAŞLANAMADI

İnönü üniversitesi adına söz alan ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Abuzer Kalkan, onkoloji hastanesine başlanamadığını, Şubat ayında ihaleye çıkılacağını belirtti. Kalkan, iletişim fakültesi binasının yapımının tamamlandığını, 2. yarıyılda eğitim-öğretime başlayacağını bildirerek, 2. Organize Sanayi’de meslek yüksek okulu yapılacağını söyledi.

ERKENEK 1 AY SONRA AÇILABİLECEK

Karayolları 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen ise konuşmasında, Malatya-Elazığ arasında yapılan çift tüp tünelin yüzde 52’sinin tamamlandığını, özel bir çelik köprü olduğunu ve bunun 2017 yılında tamamlanacağını, Erkenek Tüneli’nin ilk kat asfaltının tamamlandığını, hava koşullarının iyi gitmesi ile 1 ay sonra açılabileceğini, yapılacak olan Çevreyolunun toplulaştırılmasında önemli bir yere gelindiğini, Havaalanı yolunun düzenleneceğini, peyzajının da gerçekleştirileceği belirtti.

Gülşen, Pütürge yolundaki Kubbe Dağı’na 3.1 kilometre uzunluğunda tünel projesinin de gerçekleştiğini, Tohma Köprüsü’nün ihalesinin bu yıl yapılacağını, yeni yapılan futbol stadyumundaki kavşağın ve yolun ihale aşamasının başladığını ve Kasım ayı içerisinde biteceğini, İnönü Üniversitesi’ndeki bisiklet yolunun şehre bağlanması içinde görüşme yapacaklarını da sözlerine ekledi.

ÇİFTÇİLER İSTEMEDİĞİ İÇİN BİTİRİLEMEDİ

Ekim ayında göreve başlayan DSİ 9. Bölge Müdürü İlker Arslan da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Arslan, Kapıkaya Turgut Özal Barajı’nın yöredeki kayısı yetiştiren çiftçiler istemediği için bitirilemediğini, Boztepe Recai Kutan Barajı’nın hemen hemen dolduğunu, bu yıl Mayıs ayında su verileceğini ve bölgede 33 bin dönüm arazinin sulanacağı , Beylerderesi’ndeki Yeşilvadi Göleti’nin yapımında önemli mesafe kat edildiğini, yapıldıktan sonra çok güzel olacağını söyleyerek, Derme Sulamasının ve İnekpınarı Göleti’nin ihalesinin devam ettiğini de belirtti.

İlker Arslan ayrıca Aliağa Barajı’nın yapılacağını, bu barajla 50 bin dönüm arazinin sulanmasının sağlanacağını, bununla birlikte şu an 46 proje için de Bakanlığa teklif götürüldüğünü ve bu tekliflerin 250 milyon değerinde olduğunu, 2016 yılında DSİ’nin Malatya’ya 161 milyon TL harcandığını, bu yıl da yapılacak projelerin 200 milyon TL’yi bulacağını söyledi.

SEFERBERLİK YILI

MTA 4. Bölge Müdürlüğü Vekili Vedat Yanık da, Kuluncak’ta jeotermal su bulunması için yapılan sondajın neticesiz çıktığını, Battalgazi İlçesinde Başlanan Jeotermal su için sondaj çalışmasının 400 metreye yaklaştığını, 2 bin metre inileceğini, Pütürge’de de benzer projeler yapıldığını dile getirildi. Yanık, Enerji Ve Tabi kaynaklar Bakanlığının bu yılı seferberlik yılı ilan ettiğini ve çok fazla sayıda projenin uygulanacağını da belirtti.

TAHİR ÖZÇELİK