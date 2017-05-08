Malatya Adliyesi’nde bulunan savcılık ve mahkemelerin 2016 yılı içerisinde yapmış oldukları yargılama ve soruşturmalar faaliyet raporuna yansıdı. 2016 faaliyet raporunda sunum yapan Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, devletin bütün faaliyetlerinin hukuk kurlarına uygun olması gerektiğini belirterek hukuk, devletin temel unsurunun olduğuna dikkat çekti.

Yılmaz, yayımladığı mesajda, “Bu kapsamda 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtildiği üzere kamu idarelerinin strateji plan ve performans programlarının hangi düzeyde gerçekleştirildiğinin belirlenmesi, mali saydamlık ve hesap verilebilirliğinin sağlanması amacıyla kamu idaresinin yıllık faaliyet rapor hazırlama zorunluluğu vardır. Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışının sonucu olarak hazırlanan 2016 yılı için gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ile performans değerlendirilmelerine ilişkin faaliyet raporunu kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunar, bu çalışmada emek ve katkıları olan herkese şükranlarımı arz ederim” ifadesine yer verdi.

KALICI ÇÖZÜMLER

Malatya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Faruk Fidan ise, “Adliyede görevli tüm personellerimize göreve başladıktan sonra temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimleri verilerek, çalışanlarımızın yargılamanın her aşamasında yardımcı personel olarak hazırlanmaları sağlanmaktadır. Yine tüm yargı çalışanlarımızla samimi diyaloglar kurularak bilgi akışının hızlandırılması, sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi ve personelin çalışma veriminin artırılması için çalışılmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre oluşturulan 2016 yılı faaliyet raporumuzu mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamuoyu ile paylaşıyoruz” şeklinde yer aldı.

2016 FAAİLYET RAPORU

Malatya Adliyesi resmi internet sitesinde yayımlanan 2016 faaliyet raporunda, savcılıklarca açılan soruşturma sayısı açıklandı. Malatya Adliyesi’nde 2012 yılında dosya sayısı 26 bin 177 iken, 2013 yılında 24 bin 157, 2014 yılında 25 bin, 2015 yılında 28 bin 605, 2016 ise gelen dosya sayısı 27 bin 4 oldu.

20 SUÇ TÜRÜ VE YAŞA GÖRE DAĞILIMI

Faaliyet raporunda, Malatya’da en çok karşılaşılan 20 suç türünde şüphelilerin suç türü ve yaş gruplarına göre dağılımları da açıklandı. Raporda birinci sırada en dikkat çeken suç dosyası hırsızlık, mala zarar vermek, konut dokunulmazlığını ihlal suçlamaları haklarında açılan soruşturma oldu. Hırsızlık, mala zarar vermek, konut dokunulmazlığını ihlal suçlamalarında 12-15 yaş (19 şüpheli), 16-18 yaş (16 şüpheli), 19 yaş üssü ise 10 bin 275 olarak açıklandı. Raporda 2 sırada yer alan dolandırıcılık olayında 655 şüpheli yer alırken 3 sırada 96 şüpheli ile parada sahtecilik yer aldı. 4’üncü sırada ise 542 şüpheli ile evrakta sahtecilik, yaralama 12-15 yaş (27 şüpheli), 16-18 yaş (84 şüpheli) 19 yaş ve üssü ise 844 suçlu yer aldı.

Silahlı terör örgütüne üye olmada da 79 şüpheli yer aldı. Tehdit suçunda 939 şüpheli, gasp suçundan 114 şüpheli, başkasına ait kredi kartı kullanmak suçundan 114 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan 291 şüpheli, yağma suçundan 195 şüpheli, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 87 şüpheli, yangına neden olmak suçundan 92 şüpheli, kişilerin huzur ve sükununu bozmak 59 şüpheli, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet 61 şüpheli, hakaret suçundan 912 şüpheli, kamu malına zarar vermek suçundan 69 şüpheli, resmi belgede sahtecilik suçlaması ile 87 şüpheli, kaybolmuş eşya hakkında tasarruf suçlaması ile 82 şüpheli, cinsel istismar ve cinsel taciz suçundan 167 şüpheli hakkında savcılıklarca toplam 15 bin 760 soruşturma dosyası açıldı. Bunlardan 77’si 12-15 yaş altındaki çocuk yer alırken, 248’i ise 16-18 yaş arasında yer aldığı görüldü.

TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL KARARI

Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilere ilişkin dosyada 153 şüpheliye tutukluma kararı çıkarken yargılamada tutukluluk kararı verilmeyenlerin sayısı ise 507 oldu. Adli kontrol kararı 166, Adli kontrol kararı verilmeyen bin 560 kişi oldu.

2016’DA İDDİANME SAYISI 6 BİN 893

Cumhuriyet savcıları tarafından hazırlanan ve mahkemeler tarafından kabul edilen iddianame sayısı ise 2016 yılında, 6 bin 893 oldu. Yine 2016 yılında mahkemeler tarafından iade edilen toplam iddianame sayısı 165 olurken, iddianamenin iadesi kararına karşı savcılık tarafından yapılan itiraz sayısı 78 olarak belirlendi.

ADLİ İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA 32 BAŞVURU

Almanya, Belçika, İsviçre, KKTC, Kenya, Yunanistan, İran, Amerika, Hollanda ve Türkmenistan ülkelerinde bulunan savcılıklarca Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına iletilen uluslararası adli işbirliği kapsamında 32 talep yazsına cevap verildiği kaydedildi. Öte yandan mahkeme ve savcılılarca görülen davaların suç türlerine göre soruşturmaların bitirilme süre ortalaması da faaliyet raporunda yer aldığı görüldü.











TAHİR ÖZÇELİK